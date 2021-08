Wall Street koerst af op licht hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.444,19 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.489,12 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent lager op 14.732,32 punten.



De focus lag woensdag bij de publicatie van de Amerikaanse inflatiecijfers, die als een graadmeter worden gezien voor het toekomstig beleid van de Federal Reserve. Uit de data bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in juli conform de verwachting op maandbasis zijn gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 5,4 procent.

De Federal Reserve gokt erop dat het verhoogde inflatiecijfers tijdelijk zullen zijn, een kernprincipe van zijn soepele monetaire beleid.

"Dit verhaal dat de Fed ons heeft voorgelegd dat het van voorbijgaande aard is, begint onder druk te komen", zei marktanalist Salman Ahmed van Fidelity International. "Terwijl het bewijs zich opstapelt moet je je afvragen of dat beleid nog intact is en wat ze eraan gaan doen", zei hij.

"De Fed zal het afbouwen van zijn beleid pas aan de orde stellen tijdens zijn beleidsvergadering in december, aangezien de regering-Biden 1000 miljard dollar gaat investeren in infrastructuur", zei marktanalist Louis Navellier van Navellier & Associates. "Ik verwacht dat de Fed accommoderend zal blijven en daarbij de coronavirusdeltavariant als een risico voor de economie zal benoemen en elk taperingbesluit voor zich uit zal schuiven tot december", zei hij.

JPMorgan zei een mogelijk afbouw door de Fed in november te voorzien, "terwijl september ons nog te vroeg lijkt".

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 2,8 procent. De marktindex steeg van 734,3 naar 754,8.

De euro/dollar noteerde op 1,1749. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1740 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1718 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,3 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen van juli.

Bedrijfsnieuws

Coinbase Global steeg 3,2 procent, na het melden van omzetgroei bij de cryptovalutabeurs. De koersen van cryptovaluta zelf stegen woensdag ook, met plussen van 1,8 procent voor Bitcoin en 2,5 procent voor Ethereum.

Wix.com verloor 20,1 procent. Het platform om websites te ontwerpen zag een milde vertraging nu klanten overwegen om niet alleen in hun online kanalen te investeren maar ook in hun fysieke kanalen, nu de coronacrisis mogelijk in zijn eindfase is aangekomen.

Softbank heeft fors minder winst geboekt in het afgelopen kwartaal, omdat het Japanse bedrijf door desinvesteringen de controle verloor over Sprint. Softbank wordt terughoudender met investeren in China nu de autoriteiten daar de teugels aantrekken.

eBay publiceert nabeurs cijfers.