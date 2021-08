Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 474,32 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 15.826,09 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 6.857,99 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent hoger op 7.220,14 punten.

Daarmee zetten de Europese aandelenmarkten de achtste opeenvolgende dag van winsten in de boeken.



Het zwaartepunt lag woensdag bij de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers, die als een belangrijke barometer worden gezien voor het toekomstige beleid van de Federal Reserve, waarbij de grote vraag is of de centrale bank kiest voor taperen of een voortzetting van het huidige soepele monetaire beleid. Uit de cijfers bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in juli conform de verwachting op maandbasis zijn gestegen met 0,5 procent. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 5,4 procent.

"De toenemende prijsdruk in de VS pleit voor snellere actie van de Fed", zei marktanalist James Knightley van ING. "Het inflatietempo op jaarbasis lijkt een hoogtepunt te hebben bereikt, maar de details laten een toenemende prijsdruk zien. Dit geeft aan dat de inflatie waarschijnlijk hardnekkiger en doordringender zal zijn dan voorspeld door de Amerikaanse centrale bank", zei hij.

Inmiddels heeft 76 procent van de bedrijven in de Stoxx Europe 600 cijfers over het tweede kwartaal gerapporteerd. Volgens InsingerGilissen waren de cijfers veel beter dan verwacht omdat analisten het economisch herstel hebben onderschat. In Europa was de winstgroei zelfs 31 procent hoger dan voorzien. Daarbij versloegen alle sectoren de voorspellingen ten aanzien van winst en omzet, zei InsingerGilissen.

In Europa werd woensdag op macro-economisch vlak bekend dat de Duitse consumentenprijzen in juli harder zijn gestegen. De prijzen stegen op maand- en jaarbasis met respectievelijk 0,9 procent en 3,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1737. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1710 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1718 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,1 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Het Witte Huis zal volgens zakenzender CNBC een oproep doen aan oliekartel OPEC en diens bondgenoten om meer olie te produceren, nu de prijs van benzine oploopt en het economische herstel volgens president Joe Biden onder druk komt te staan.

Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp heeft in het afgelopen kwartaal de trend van de voorgaande kwartalen zien doorzetten met bijna een verdubbeling van de orderinstroom op jaarbasis. Vrijwel alle divisie droegen aan de resultaatverbetering bij. Thyssenkrupp bevestigde woensdag de reeds verhoogde outlook. Het aandeel daalde 5,4 procent.

Ahold Delhaize heeft het in het tweede kwartaal van 2021 beter gedaan dan analisten hadden voorzien en de outlook voor dit jaar werd verhoogd. Ahold Delhaize won 3,3 procent.

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd met een nettowinst van 393 miljoen euro dankzij een vrijval van kredietvoorzieningen. Omdat de ECB haar aanbeveling over de uitkering van dividend na september niet verlengt, keert ABN AMRO het slotdividend over 2019 van 0,68 euro per aandeel in oktober 2021 uit. Het aandeel noteerde 8,6 procent hoger.

In Londen daalde Deliveroo 6,1 procent na het openen van de boeken. Deliveroo heeft in de eerste helft van het jaar een verdubbeling van de transactiewaarde gerealiseerd, terwijl de marge daalde door meer investeringen in groei. De vooruitblik van het bezorgbedrijf weerspiegelt een fors tragere groei in de tweede helft van het jaar, nu veel beperkingen vanwege de coronaviruspandemie in het Verenigd Koninkrijk zijn teruggedraaid.

De halfgeleidersector had een lastige dag. In Amsterdam daalden ASMI en Besi 1,4 en 2,5 procent. In Frankfurt was Infineon de sterkste daler met een verlies van 1,2 procent. In Parijs beperkte STMicroelectronics het verlies tot een half procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.440,76 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het rood.