Ahold en ABN uitblinker op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na goed ontvangen kwartaalupdates van Ahold Delhaize en ABN AMRO.

De AEX steeg 0,5 procent naar 775,84 punten. De Midkappers en Smallcaps stegen gemiddeld zelfs 1 procent of meer.

"Het is een zonnige zomer op de beurs", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer. Opvallende uitschieter was woensdag ABN AMRO dat na meevallende cijfers "eindelijk weer wat aansluiting krijgt" bij de sector met een koerswinst van bijna 9 procent.



"Het was bij ABN AMRO voor beleggers eerst zien en dan geloven", verklaarde Van Deijck de koerssprong. "Daarbij speelt mee dat de banken weer dividend gaan uitkeren, wat in een nulrente-omgeving erg aangenaam is, terwijl er ook voorzichtig weer wat meer aandacht komt voor cyclische waarden, terwijl men wat gas terugneemt bij de technologiebedrijven."

Dat laatste hangt weer samen met het feit dat er in krantenkoppen steeds meer wordt gesproken over 'tapering', het terugschalen van de stimulering door de Federal Reserve, waardoor men verwacht dat de rente in de VS eind dit jaar wat hoger zal zijn dan nu.

In dat licht werd aandachtig gekeken naar een inflatiecijfer uit de VS woensdag. "Dat viel reuze mee", zei Van Deijck, die concludeerde dat de inflatie in de VS inmiddels wel zijn piek heeft bereikt. Dat komt ook omdat consumenten eerst meer zijn gaan consumeren, maar nu ook meer gaan uitgeven aan diensten, omdat ze weer naar buiten mogen, na de beperkingen van de coronapandemie.

De iets hogere rente is geen bezwaar voor aandelenbeleggers, volgens Van Deijck, nu de bedrijfsresultaten zo sterk stijgen.

Het kwartaalcijferseizoen, dat op zijn einde loopt, heeft de verwachtingen aanzienlijk overtroffen. Van de bedrijven in de EuroStoxx 600 had per 5 augustus driekwart de cijfers bekendgemaakt, en daarvan meldden twee van de drie een meevallende winst. Gemiddeld lag de winst 31 procent hoger dan analisten hadden verwacht, terwijl de winst per aandeel gemiddeld ruim 3 keer hoger uitviel dan een jaar eerder.

De winstmeevallers in Europa waren zelfs groter dan in de Verenigde Staten, waar de winst gemiddeld 17 procent hoger uitviel dan verwacht, becijferde InsingerGilissen. Bij bijna 70 procent van de Europese bedrijven was ook de omzetgroei boven verwachting, hoewel dit gemiddeld beperkt bleef tot een meevaller van 2,3 procentpunt.

Vanochtend werd al bekend dat de Duitse inflatie in juli is uitgekomen op 3,8 procent. Dat is fors meer dan de 2,3 procent in juni, maar conform verwachting.

De meeste aandacht ging uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat met 5,4 procent vrijwel gelijk aan de verwachting van 5,3 procent was. De kerninflatie was met 0,3 procent op maandbasis wel lager dan de voorspelde 0,4 procent. De prijs van tweedehands auto's schoot omhoog door een tekort aan nieuwe auto's, merkte analist Jeroen Blokland van True Insights op.

De euro/dollar handelde op 1,1737.

De olieprijs steeg, na de publicatie van een beperkte daling van de Amerikaanse olievoorraden met 0,4 miljoen vaten. Het Witte Huis heeft volgens zakenzender CNBC OPEC-landen en hun bondgenoten opgeroepen om meer olie te produceren, omdat de dure benzine het economisch herstel in de VS afremt.

Stijgers en dalers

In de AEX was Ahold Delhaize koploper na een kwartaalupdate. Het aandeel steeg 3,6 procent. De resultaten vielen dan ook mee en waren aanleiding voor de supermarktketen om positiever te worden over de marge en de winst. "Goed maar niet spectaculair", oordeelde Van Deijck.

Jefferies zei niet verrast te zijn door de outlookverhoging en verhoogde het koersdoel van 25,00 naar 27,00 euro, maar blijf aan de zijlijn met een Houden advies vanwege de hoge waardering. Degroof Petercam bestempelde de nieuwe outlook nog altijd als conservatief en verhoogde het koersdoel naar 30,00 euro.

Aegon, dat donderdag met cijfers komt, won 2,8 procent. Sectorgenoot NN, eveneens morgen aan de beurt, steeg ruim 1 procent.

De halfgeleiderspecialisten ASMI en Besi leverden 2,2 en 3,5 procent in. Verder verloor Just Eat Takeaway bijna 3 procent.

In de Midkap ging ABN AMRO maar liefst 8,6 procent hoger. Jefferies noemde de cijfers van de bank een stevige meevaller en KBC Securities verhoogde het koersdoel naar 10,75 euro.

Verder steeg Arcadis 1,9 procent en verloor Galapagos 1,1 procent, na een koersdoelverlaging door JPMorgan.

Bij de smallcaps toonde CTP een koerswinst van 3,5 procent. CTP heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de huurinkomsten zien aantrekken en stelt een interimdividend voor van 0,17 euro per aandeel. ING sprak van een gezonde set resultaten.

Avantium sloot 5 procent lager. Volgens Degroof Petercam waren de halfjaarcijfers een tikje beter dan verwacht. Maar de kaspositie viel de analist juist wat tegen. Het belangrijkste noemde Degroof dat Avantium geen progressie heeft geboekt met de financiering van de nieuwe FDCA-flagship fabriek. Om die reden werd het koersdoel verlaagd van 9,00 naar 7,50 euro.

In de lokale lijst viel Fastned op met een koerswinst van 9 procent. De exploitant van elektrische laadpalen kwam dinsdag met een update.

Wall Street

Bij de slotgong in Amsterdam wonnen de Dow en de S&P 500, maar leverde de Nasdaq in.