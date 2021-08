Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel Ahold Delhaize verhoogd van 25,00 naar 27,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank, nadat Ahold Delhaize voorbeurs al beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal publiceerde. In deze analyse wezen de analisten van de bank niet alleen op de zeer sterke resultaten, maar bovenal op de Amerikaanse consument die in positieve zin van zich doet spreken. Onduidelijk is volgens Jefferies in hoeverre de wind in de rug voor het bedrijf aan zal houden. Voor 2021 verhoogde Jefferies de omzetverwachting van 72,2 naar 72,9 miljard euro en voor 2022 van 70,8 naar 71,8 miljard euro. En de winstramingen gingen naar respectievelijk 2,13 en 2,01 euro per aandeel. Het aandeel Ahold Delhaize steeg woensdag op een vrijwel vlak Damrak 2,8 procent naar 27,58 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

