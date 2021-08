Amerikaanse futures wijzen licht omlaag

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht lagere opening tegemoet, terwijl de rendementen op de obligatiemarkt oplopen in aanloop naar een belangrijk cijfer over de inflatie in juli.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. De Nasdaq-future wijst op een openingsverlies van 0,2 procent.

Economen rekenen op een tragere stijging van de consumentenprijzen dan in juni. De Federal Reserve rekent erop dat hoge inflatie tijdelijk zal zijn. Die aanname is een hoeksteen voor het aanhoudend ruime monetaire beleid van de centrale bank.

"Het verhaal dat de Fed ons heeft verteld, dat het van voorbijgaande aard is, begint onder druk te komen", zei Salman Ahmed van Fidelity International. "Nu de bewijzen zich opstapelen, moet je je afvragen of dat beleid nog intact is en wat ze er aan gaan doen."

De euro/dollar noteerde op 1,1710. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1719 op de borden.

Olie noteerde woensdag in het groen. Een future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 67,46 dollar. Vanmiddag staan de wekelijkse olievoorraden in de VS op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Coinbase Global steeg 3 procent in de handel voorbeurs, na het melden van omzetgroei bij de cryptovalutabeurs. De koersen van cryptovaluta zelf stegen woensdag ook, met plussen van 1,4 procent voor Bitcoin en 3,7 procent voor Ethereum.

Wix.com verloor 5 procent. Het platform om websites te ontwerpen zag een milde vertraging nu klanten overwegen om niet alleen in hun online kanalen te investeren maar ook in hun fysieke kanalen, nu de coronacrisis mogelijk in zijn eindfase is aangekomen.

Beleggers wachten nog op een handvol bedrijfsresultaten, onder andere van Canada Goose en Wendys, woensdag voorbeurs. Bumble en eBay openen de boeken vanavond nabeurs.

Slotstanden

De Dow Jones-index steeg dinsdag 0,5 procent tot 35.264,67 punten en de brede S&P500 index won 0,1 procent tot 4.436,75. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 14.788,09.