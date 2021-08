Europese beurzen licht hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger in afwachting van de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over juli.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 471,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,1 procent naar 15.786,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 6.837,38 punten. De Britse FTSE won woensdag 0,5 procent naar 7.193,10 punten.

Een hoger dan verwachte inflatie kan de verwachting stimuleren dat de Federal Reserve tapering en een renteverhoging vervroegt, en dat kan een drukkend signaal voor de aandelenmarkten zijn.

De inflatiecijfers komt vanmiddag om half drie uit, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden. Daarnaast is er nog een toespraak gepland van de voorzitter van de Fed van Atlanta.

Olie noteerde woensdag hoger. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 68,33 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 70,72 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1711 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1719 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp heeft in het afgelopen kwartaal de trend van de voorgaande kwartalen zien doorzetten met bijna een verdubbeling van de orderinstroom op jaarbasis. Vrijwel alle divisie droegen aan de resultaatverbetering bij. Thyssenkrupp bevestigde woensdag de reeds verhoogde outlook. Het aandeel noteerde 1,3 procent lager in koers.

Ahold Delhaize heeft het in het tweede kwartaal van 2021 beter gedaan dan analisten hadden voorzien en de outlook voor dit jaar werd verhoogd. Ahold Delhaize noteerde 2,4 procent hoger in koers.

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd met een nettowinst van 393 miljoen euro dankzij een vrijval van kredietvoorzieningen. Omdat de ECB haar aanbeveling over de uitkering van dividend na september niet verlengt, keert ABN AMRO het slotdividend over 2019 van 0,68 euro per aandeel in oktober 2021 uit. Het aandeel noteerde 4,6 procent hoger in koers.

In Parijs en Frankfurt tekenden zich geen opmerkelijke koersverschillen af en hielden de plussen en minnen elkaar redelijk in evenwicht met de stijgers licht in de meerderheid. In Londen daalde Deliveroo 3,5 procent na het openen van de boeken. Deliveroo heeft in de eerste helft van het jaar een verdubbeling van de transactiewaarde gerealiseerd, terwijl de marge daalde door meer investeringen in groei. De vooruitblik van het bezorgbedrijf weerspiegelt een fors tragere groei in de tweede helft van het jaar, nu veel beperkingen vanwege de coronaviruspandemie in het Verenigd Koninkrijk zijn teruggedraaid.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.



De Dow Jones-index steeg dinsdag 0,5 procent tot 35.264,67 punten en de brede S&P500 index won 0,1 procent tot 4.436,75. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 14.788,09.