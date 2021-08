Deliveroo ziet groei vertragen

(ABM FN-Dow Jones) Deliveroo heeft in de eerste helft van het jaar een verdubbeling van de transactiewaarde gerealiseerd, terwijl de marge daalde door meer investeringen in groei. Dat maakte de maaltijdbezorger met een notering in Londen woensdag bekend.

De vooruitblik van het bezorgbedrijf weerspiegelt een fors tragere groei in de tweede helft van het jaar, nu veel beperkingen vanwege de coronaviruspandemie in het Verenigd Koninkrijk zijn teruggedraaid.

"We zagen dat mensen regelmatig bleven bestellen en werken nu samen met meer maaltijdverkopers dan enig ander platform in het Verenigd Koninkrijk", zei oprichter en CEO Will Shu. "Zoals onze vooruitblik weerspiegelt, verwachten we dat het gedrag van consumenten later in het jaar kan matigen."

De omzet steeg afgelopen halfjaar met 82 procent tot 922,5 miljoen pond, dankzij een verdubbeling van de bruto tranactiewaarde tot 3,4 miljard pond. De groei van de bestellingen met 131 procent in het eerste kwartaal, werd gevolgd door een groei van 81 procent in het tweede kwartaal. Deze vertraging had te maken met de heropening van restaurants, die gesloten waren vanwege de coronacrisis, stelde Deliveroo. Ook wordt de vergelijkingsbasis moeilijker, volgens de maaltijdbezorger.

In het Verenigd Koninkrijk en Ierland was de groei 110 procent en was er geen significante impact van heropeningsmaatregelen gedurende het tweede kwartaal. Daarbuiten was de halfjaargroei 95 procent.

De bruto winstmarge was 7,8 procent van de transactiewaarde, tegen 8,8 procent in de eerste helft van 2020.

Het nettoverlies voor belastingen daalde van 128 miljoen tot 105 miljoen pond.

Outlook

Deliveroo houdt vast aan de verwachting van een groei van de bruto transactiewaarde met 50 tot 60 procent. Op 8 juli werd deze outlook al verhoogd, ten opzichte van de eerdere indicatie van 30 tot 40 procent groei.

De brutomarge als percentage van de bruto transactiewaarde zal aan de onderkant uitkomen van de bandbreedte van 7,5 tot 8,0 procent, door extra investeringen in groei, zo herhaalde Deliveroo vandaag.

De gemiddelde waarde per bestelling bleef goed overeind, maar Deliveroo gaat ervan uit dat die in het tweede halfjaar zal terugzakken naar het niveau van voor de pandemie.

Het aandeel Deliveroo daalde woensdag 3,5 procent.