Valuta: Amerikaanse inflatie juli in focus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht lager en nadert daarmee de 1,17 dollar in afwachting van de Amerikaanse consumentenprijzen over juli. "Als de consumentenprijzen van de Verenigde Staten over juli een overshoot betekenen, kan de euro/dollar straks na de komma de eerste twee cijfers beginnen met 16", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Maar in de hoge 1,16 dollar zal naar onze inschatting een bodem worden gevonden, ook omdat de dollar flink is opgelopen en de euro tegelijkertijd het stevig voor kiezen kreeg. Wij verwachten voor de euro een herstel richting de 1,18 dollar", aldus Mevissen. De analist verwacht dat na de consumentenprijzen van vandaag de aandacht verschuift naar donderdag, wanneer de Amerikanen de producentenprijzen over juli naar buiten brengen. Duitsland publiceerde woensdag de definitieve consumentenprijzen over juli, die met een stijging van 3,8 procent op jaarbasis een bevestiging bleken van de voorlopige cijfers. Voor vandaag staan naast de inflatiedata in de Verenigde Staten alleen nog de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Er is vandaag één spreker en dat betreft de voorzitter van de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic, die algemeen wordt gezien als een pleitbezorger voor een actief monetair beleid. De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,1715 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8482 Britse pond. Het Britse pond daalde woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3812 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.