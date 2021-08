Beursblik: goede resultaten CTP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft een gezonde set resultaten over de eerste helft van 2021 gepresenteerd. Dit stelden analisten van ING woensdag. De huurinkomsten stegen met 17 procent en de EPRA-winst met bijna 9 procent. CTP voorziet voor 2021 een aangepaste EPRA-winst per aandeel van ongeveer 0,50 euro tegen 0,44 euro in 2020. Daarmee is de outlook in lijn met de taxaties van ING. De bank rekent op 0,52 euro per aandeel. ING heeft een koopadvies op CTP met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel steeg woensdag 1,2 procent naar 17,55 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.