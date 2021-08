Ahold en ABN uitblinkers op vlak Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert woensdag nipt in, na goed ontvangen kwartaalupdates van Ahold Delhaize en ABN AMRO. De AEX daalde 0,1 procent naar 774,71 punten.

Vanochtend werd al bekend dat de Duitse inflatie in juli is uitgekomen op 3,8 procent. Dat is fors meer dan de 2,3 procent in juni, maar conform verwachting.

De meeste aandacht zal echter uitgaan naar het Amerikaanse inflatiecijfer vanmiddag. "Interessant om hierbij in de gaten te houden is de verwachting dat de piek in de VS inmiddels is gepasseerd. Als de inflatiecijfers hoger uitkomen dan verwacht, kan dat tot meer volatiliteit leiden", aldus investment manager Nathan Levy van ING.

De euro/dollar handelde op 1,1710. Olie werd iets duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX was Ahold Delhaize koploper na een kwartaalupdate. Het aandeel steeg 1,6 procent. De resultaten vielen dan ook mee en waren aanleiding voor de supermarktketen om positiever te worden over de marge en de winst. Jefferies zei niet verrast te zijn door de outlookverhoging. Degroof Petercam bestempelde de nieuwe outlook nog altijd als conservatief en verhoogde het koersdoel naar 30,00 euro.

RELX en Aegon, dat donderdag met cijfers komt, wonnen 0,6 procent.

De halfgeleiderspecialisten ASMI en Besi leverden 1,7 en 1,9 procent in. Verder verloor Just Eat takeaway 1,2 procent.

In de Midkap ging ABN AMRO 3,7 procent hoger. Jefferies noemde de cijfers van de bank een stevige meevaller en KBC Securities verhoogde het koersdoel naar 10,75 euro.

Verder steeg Arcadis 2,9 procent en Galapagos 1,6 procent, ondanks een koersdoelverlaging door JPMorgan.

Basic-Fit en Alfen waren de grootste dalers in de AMX met verliezen van 1,1 en 1,0 procent.

Bij de smallcaps toonde CTP een koerswinst van 1,2 procent. CTP heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de huurinkomsten zien aantrekken en stelt een interimdividend voor van 0,17 euro per aandeel.

Avantium daalde na een update met 4,4 procent. Volgens Degroof Petercam waren de halfjaarcijfers van Avantium een tikje beter dan verwacht. Maar de kaspositie viel de analist juist wat tegen. Het belangrijkste noemde Degroof dat Avantium geen progressie heeft geboekt met de financiering van de nieuwe FDCA-flagship fabriek. Om die reden werd het koersdoel verlaagd van 9,00 naar 7,50 euro.

In de lokale lijst viel Fastned op met een koerswinst van 4,2 procent. Fastned kwam dinsdag met een update.