Beursblik: indrukwekkende omzet Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Ahold Delhaize is indrukwekkend en leidde tot een hogere marge en een beter resultaat. Dit bleek woensdag uit een analyse van de resultaten van Ahold Delhaize door Degroof Petercam, waarin het koersdoel werd verhoogd van 27,50 naar 30,00 euro. Volgens het analistenhuis stelde de omzetontwikkeling in het tweede kwartaal het bedrijf in de gelegenheid de outlook te verhogen, ofschoon deze nieuwe verwachting de analisten van Degroof Petercam deze nog altijd als conservatief bestempelen, in het licht van de ontwikkelingen in het tweede kwartaal en de huidige dynamiek waarin het bedrijf zich bevindt. Degroof Petercam hanteert een koopadvies op het aandeel Ahold Delhaize. Het aandeel Ahold Delhaize noteerde woensdag op een vlak Damrak 1,3 procent hoger op 27,19 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.