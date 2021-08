Beursblik: Berenberg haalt JDE Peet's van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het advies voor JDE Peet's verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 37,50 naar 32,00 euro bijgesteld. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank. Na de recente halfjaarcijfers van JDE concludeerde analist Samantha Darbyshire dat de grondstoffenprijzen de koffiespecialist ook in 2022 parten zullen spelen. Daarom verlaagde zij de winstraming voor volgend jaar met 2 procent. De hogere inkoopkosten in combinatie met onzekerheid over de verkoopprijzen, maken dat er op korte termijn geen aanjagers zijn, aldus Darbyshire. Zij verwacht niet dat JDE volgend jaar de hogere koffieprijzen volledig zal weten te compenseren. De groei-aanjagers op de lange termijn blijven volgens Berenberg wel van kracht. Het aandeel JDE Peet's daalde woensdag 0,7 procent naar 29,17 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

