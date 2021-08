Positief onthaal cijfers ABN Amro en Avantium op groene beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst van start gegaan. De AEX noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 777,09 punten. In de AEX was Unibail-Rodamco-Westfield de koploper met een koerswinst van 0,9 procent. Ahold Delhaize won na cijfers en een outlookverhoging 0,8 procent. Besi, ASML en ASMI noteerden kleine verliezen en met een koersdaling van 0,8 procent was Just Eat Takeaway de grootste verliezer. In de AMX ging ABN AMRO na cijfers 3,4 procent hoger. Arcadis steeg 2,0 procent. JDE Peet's verloor 2,2 procent na een adviesverlaging door Berenberg. Bij de smallcaps ging Hunter Douglas 1,4 procent hoger. Avantium daalde 5,3 procent na een update. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

