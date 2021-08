Beursblik: outlookverhoging Ahold geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies was woensdag niet verrast door de outlookverhoging door Ahold Delhaize, nadat de supermarktketen in het tweede kwartaal profiteerde van een "erg sterke" Amerikaanse markt. Dit bleek woensdag uit een eerste analyse van de zakenbank. Jefferies vond de nieuwe outlook voor de groei van de winst per aandeel voor dit jaar van 15 tot 20 procent tegen eerder 10 tot 15 procent overigens niet erg ambitieus, omdat het een daling van de winst per aandeel van 1 procent in de tweede helft van het jaar impliceert ten opzichte van de tweede helft van 2019, waar in de eerste jaarhelft de stijging nog 45 procent bedroeg. Volgens de analisten van de bank past de nieuwe outlook in de gebruikelijke kijk op de nabije toekomst van het bedrijf. De omzet van Ahold Delhaize kwam over het tweede kwartaal met 18,65 miljard euro hoger uit dan de door Jefferies verwachte 18,1 miljard euro. Ook het onderliggende operationeel resultaat kwam met 832 miljoen euro hoger uit dan de verwachte 785 miljoen euro, terwijl de consensus daar nog onder lag met 742 miljoen euro. De zakenbank zag verder in de ontwikkelingen in de periode na de coronapandemie een punt van aandacht. Jefferies heeft het advies voor het aandeel Ahold Delhaize op Houden staan met een koersdoel van 25,00 euro. Ahold Delhaize sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 26,85 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

