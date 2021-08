CTP ziet huurinkomsten in eerste jaarhelft oplopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de huurinkomsten zien aantrekken en stelt een interimdividend voor zijn aandeelhouders beschikbaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering op het Damrak. Topman Remon Vos wees erop dat de leegstand op een historisch laag niveau zit. Ook slaagde CTP erin contracten te verlengen met een jaarlijkse huurverhoging van 4 procent. Over de eerste jaarhelft stegen de nettohuurinkomsten van 136,5 miljoen naar 160,3 miljoen euro. In het tweede kwartaal steeg dit resultaat van 78,1 miljoen naar 82,2 miljoen euro. De nettowinst steeg over de eerste zes maanden van 105,2 miljoen naar 188,3 miljoen euro, maar daalde in het tweede kwartaal wel, van 98,5 miljoen euro naar 89,8 miljoen euro. De aangepaste EPRA-winst per aandeel over het eerste halfjaar van 2021 kwam uit op 0,25 euro tegen 0,23 euro over de eerste jaarhelft van 2020 en 0,13 euro over het tweede kwartaal van dit jaar tegen 0,12 een jaar eerder. Interimdividend CTP maakte woensdag een interimdividend bekend van 0,17 euro per aandeel. Dat komt neer op een pay out-ratio van 75 procent. Het aandeel noteert vrijdag 13 augustus ex-dividend. Outlook Het bedrijf voorziet voor 2021 een aangepaste EPRA-winst per aandeel van ongeveer 0,50 euro tegen 0,44 euro in 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

