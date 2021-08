Lichtgroene start Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zal woensdag nipt hoger van start gaan, na meevallende cijfers van Ahold Delhaize en ABN AMRO.

De future op de AEX noteert krap een uur voor de openingsgong 0,2 procent hoger.

Veel aandacht gaat vandaag uit naar de inflatie in de VS. Beleggers wachtten op de aankondiging dat de Federal Reserve begint met afbouwen van de stimuleringsmaatregelen. En het inflatiecijfer beschouwt analist Naeem Aslam van AvaTrade hiervoor als "cruciaal".

Aslam rekent nog altijd op een stijgende inflatie, maar in een lager tempo.

Hani Redha van PineBridge verwacht geen grote schok als de Fed aankondigt te gaan taperen, nu er al zo veel over gesproken is.

Vanochtend werd al bekend dat de Duitse inflatie in juli is uitgekomen op 3,8 procent. Dat is fors meer dan de 2,3 procent in juni.

De Amerikaanse Senaat stemde dinsdag in met een groot infrastructuurplan. De Senaat stemde met 69 tegen 30 stemmen voor het investeringsprogramma, dat nu nog moet worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Er zal onder andere 110 miljard dollar extra worden gestoken in wegen en bruggen, 66 miljard extra in het spoor, 65 miljard dollar in breedbandinternet en 55 miljard dollar in watersystemen.

De euro/dollar handelde op 1,1712. De olieprijs maakte een pas op de plaats. Een september-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 2,7 procent hoger op 68,29 dollar. Brent-olie steeg 2,3 procent tot 70,63 dollar.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van 2021 weer winst geboekt, ondanks dat de inkomsten terugliepen. Onder de streep restte een nettowinst van 393 miljoen euro. Dat is ruim meer dan de 241 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. Daarmee kwam het rendement op eigen vermogen uit op 7,6 procent. De risicokosten voor dit jaar zullen naar verwachting "ver" onder de door de cyclus guidance van 25 tot 30 basispunten uitkomen, verwacht ABN AMRO. Omdat de ECB haar aanbeveling over de uitkering van dividend na september niet verlengt, keert ABN AMRO het slotdividend over 2019 van 0,68 euro per aandeel in oktober 2021 uit. "We zijn gecommitteerd om uitbetaling van dividend te hervatten tegen een uitbetalingspercentage van 50 procent van de nettowinst", voegde de bank toe.

Ahold Delhaize heeft het in het tweede kwartaal van 2021 beter gedaan dan analisten hadden voorzien en de outlook voor dit jaar werd verhoogd. Woensdag meldde Ahold dat het voor dit jaar mikt op een winstgroei van 15 tot 20 procent tegen eerder 10 tot 15 procent. De margeverwachting werd verhoogd naar 4,3 procent waar het bedrijf eerder nog uitging van minimaal 4 procent. Netto verdiende Ahold 540 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 693 miljoen euro. Dat was echter wel meer dan de 483 miljoen die analisten hadden verwacht.

Avantium heeft in de eerste helft van 2021 gemengde resultaten laten zien, maar het verlies bleef ongeveer gelijk.

Berenberg heeft JDE Peet's van de kooplijs gehaald en het koersdoel verlaagd naar 32,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones en de S&P 500 index sloten dinsdag in het groen, maar de Nasdaq moest een half procent prijsgeven.