Avantium boekt gemengde cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Avantium heeft in de eerste helft van 2021 gemengde resultaten laten zien, maar het verlies bleef ongeveer gelijk. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het bedrijf. "Wij hebben ons verzekerd van een totaal afnamevolume van meer dan 50 procent van de productiecapaciteit voor onze FDCA-flagship fabriek en blijven in onderhandeling met banken en andere financiële instellingen voor het resterende deel van de financiering die nodig is om een positieve FID te bereiken", zei CEO Tom van Aken in een toelichting. De omzet steeg met 11 procent van 4,3 miljoen naar 4,7 miljoen euro. De andere inkomsten daalden echter met 26 procent naar 3,3 miljoen euro, als gevolg van lagere subsidies in de eerste helft van dit jaar. Zo namen de totale inkomsten van de onderneming af van 8,8 naar 8,0 miljoen euro. De operationele kosten daalden van 15,7 naar 15,1 miljoen euro. Het nettoverlies bleef zo vrijwel stabiel op 10,9 miljoen euro. Eind juni had Avantium 43,4 miljoen euro in kas. Eind 2020 was dit nog slechts 26,6 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

