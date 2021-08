Weer winst voor ABN Amro, dividenduitkering hervat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal van 2021 weer winst geboekt, ondanks dat de inkomsten terugliepen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Nederlandse bank. "We liggen ruim voor op schema wat betreft het afbouwen van de niet-kernactiviteiten van CIB, die sinds Q2 2020 met meer dan 80 procent zijn teruggebracht, onder andere door de verkoop van delen van de kredietportefeuille", zei CEO Robert Swaak in een toelichting. "Onze hypotheekportefeuille groeide terwijl de zakelijke kredietportefeuille van de core bank stabiel bleef." Onder de streep restte een nettowinst van 393 miljoen euro. Dat is ruim meer dan de 241 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. Daarmee kwam het rendement op eigen vermogen uit op 7,6 procent, "ondanks aanhoudende druk op de netto rentebaten en eenmalige posten", merkte CEO Swaak op. Een jaar geleden leed ABN AMRO nog een verlies van 5 miljoen euro. En in de eerste drie maanden van dit jaar, toen een schikking werd getroffen met het Nederlandse Openbaar Ministerie voor 480 miljoen euro voor het onvoldoende naleven van de regels om witwassen te voorkomen, bedroeg het verlies 54 miljoen euro. De rentebaten daalden van 1,51 miljard naar 1,31 miljard euro. Dat was iets meer daling dan de analisten hadden verwacht met een raming van 1,33 miljard euro. Maar de fee-inkomsten stegen juist van 375 miljoen naar 399 miljoen euro. Hier waren de analisten vooraf juist iets te voorzichtig met een raming van 388 miljoen euro. De totale inkomsten van de bank daalden van krap 2 miljard naar 1,73 miljard euro. De operationele kosten zijn gestegen van 1,20 miljard naar 1,22 miljard euro. Dat was iets minder dan de door analisten voorziene 1,26 miljard euro. Personeelskosten droegen 600 miljoen euro bij. De cost income ratio bedroeg 70,9 procent. De analisten hadden verwacht dat ABN AMRO nog 46 miljoen euro in de zogeheten stroppenpot moest stoppen. De bank meldde evenwel een vrijval van 79 miljoen euro. "Als gevolg van de verbeterde macro-economische vooruitzichten zagen we ook over het tweede kwartaal een vrijval van de kredietvoorzieningen", zei CEO Swaak. De kernkapitaalratio steeg van 15,3 naar 16 procent, waar analisten hadden gerekend op 15,7 procent, op basis van de toekomstige Basel 4-kapitaalregels. De bank zelf sprak van "een zeer sterke" kapitaalpositie. De risicokosten voor dit jaar zullen naar verwachting "ver" onder de door de cyclus guidance van 25 tot 30 basispunten uitkomen, verwacht ABN AMRO. "We blijven ons richten op kostenbesparingen om in 2024 een kostenreductie van 700 miljoen euro te bereiken", aldus de topman. Omdat de ECB haar aanbeveling over de uitkering van dividend na september niet verlengt, keert ABN AMRO het slotdividend over 2019 van 0,68 euro per aandeel in oktober 2021 uit. "We zijn gecommitteerd om uitbetaling van dividend te hervatten tegen een uitbetalingspercentage van 50 procent van de nettowinst", voegde Swaak toe. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.