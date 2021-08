Europese beurzen openen vrijwel onveranderd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, in afwachting van cijfers over de Amerikaanse inflatie.

IG voorziet een openingsverlies van 1 punt voor de Duitse DAX, een min van 1 punt voor de Franse CAC 40 en een stijging van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa sloten dinsdag hoger, na sterke bedrijfsresultaten en ondanks een zwakke ZEW-index uit Duitsland.



Nu het sterke cijferseizoen over zijn hoogtepunt is, hebben beleggers meer aandacht voor de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Nieuwe maatregelen om het virus in te dammen kunnen het economisch herstel afremmen, vrezen beleggers.

"Voorzichtig optimisme weegt vooralsnog zwaarder dan de zorgen over oplopende besmettingen met de deltavariant in Azië en in mindere mate in de Verenigde Staten", stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verwacht dat de het aantal besmettingen slechts tijdelijk stijgt omdat het aantal gevaccineerden wereldwijd ook toeneemt.

De zorgen over de deltavariant waren dinsdagochtend ook zichtbaar in de nieuwe ZEW-index uit Duitsland. De index voor het economisch sentiment daalde razendsnel, van 63,3 in juli naar 40,4 deze maand. Er werd door economen een stand van 57,5 voorzien.

Ook bij Amerikaanse ondernemers daalde het vertrouwen in juli.

In de Verenigde Staten stegen de uurlonen een procentpunt sneller dan de arbeidsproductiviteit in het tweede kwartaal: 3,3 om 2,3 procent.



Het vooruitzicht dat de Federal Reserve later dit jaar vermoedelijk begint met taperen, biedt de greenback steun, volgens valutastrategen van ING. Het zwakke ZEW-cijfer hielp de euro niet.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen stonden dinsdag licht onder druk. BNP Paribas, Deutsche Bank en Société Générale verloren tot een half procent. In het spoor van de hogere olieprijs sloten BP en Royal Dutch Shell na een lichtrode ochtendhandel alsnog in het groen.

Corbion leverde in Amsterdam ruim een procent in en wist daarmee wel een stevig verlies in de ochtendhandel van ruim 6 procent grotendeels weg te werken. Ondanks sterke autonome omzetgroei moest Corbion de margeverwachting verlagen, vanwege hogere grondstofkosten. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel met 4 euro tot 50,00 euro.

HelloFresh was smaakmaker in Frankfurt met een plus van ruim 9 procent. Het Duitse bedrijf dat maaltijdboxen levert, bevestigde in zijn definitieve cijfers een eerder afgegeven verhoging van de omzetverwachting voor 2021. Dat de EBITDA-marge dit jaar lager uitkomt, leek beleggers dan ook niet te deren.

Ahold Delhaize zal woensdag zijn kwartaalcijfers openbaren. Analisten voorzien een omzetdaling van 19,1 miljard naar 17,9 miljard euro en een lagere marge dan een jaar eerder. Het aandeel steeg licht.

Euro STOXX 50 4.187,82 (+0,26%)

STOXX Europe 600 472,32 (+0,35%)

DAX 15.770,71 (+0,16%)

CAC 40 6.820,21 (+0,10%)

FTSE 100 7.161,04 (+0,40%)

SMI 12.361,69 (+0,41%)

AEX 775,12 (+0,43%)

BEL 20 4.329,13 (+0,29%)

FTSE MIB 26.201,21 (+0,24%)

IBEX 35 8.899,00 (0,37%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

Wall Street sloot dinsdag verdeeld nadat de Senaat instemde met een groot investeringsprogramma in infrastructuur.

De Senaat stemde met grote meerderheid voor het investeringsprogramma, dat nu nog moet worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Er zal 110 miljard dollar extra worden gestoken in wegen en bruggen, 66 miljard extra in het spoor, 65 miljard dollar in breedbandinternet en 55 miljard dollar in watersystemen.

Beleggers wachten nog op de aankondiging dat de Federal Reserve begint met afbouwen van de stimuleringsmaatregelen. Hani Redha van PineBridge verwacht geen grote schok als het moment daar is.

Beleggers blijven volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets voorzichtig door de toenemende besmettingen met de deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten en China heen. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade denkt dat dit door de toenemende vaccinatiegraad een "tijdelijk probleem" kan zijn.

Inflatie blijft ook een risico, meent investment manager Mark Haefele van UBS Global Wealth Management. Woensdag wordt een Amerikaans inflatiecijfer gepubliceerd. Dinsdag bleek al dat de uurlonen in het tweede kwartaal een procentpunt sterker stegen dan de arbeidsproductiviteit.

Verder bleek dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in juli is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 102,5 in juni naar 99,7 afgelopen maand.

Bedrijfsnieuws

Energie- en grondstoffenbedrijven leidden de koerswinsten, geholpen door de opverende olieprijs. Chevron en ExxonMobil stegen bijna 2 procent.

Grote techbedrijven verloren juist terrein, met kleine koersdalingen voor Microsoft en Amazon.com.

Chemieconcern Dow Inc en zakenbank Goldman Sachs droegen bij aan de winst van de Dow Jonesindex met stijgingen van dik 2 procent.

AMC Entertainment Holdings heeft de omzet in het tweede kwartaal van 2021 flink zien aantrekken, terwijl lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus werden versoepeld. De cinemagroep boekte ook een minder groot nettoverlies dan verwacht. Het aandeel verloor 6 procent.

SmileDirectCLub verloor 24 procent. Het bedrijf maakt tanden recht maar werd getroffen door een cyberaanval die de resultaten drukte.

RealReal, internetwinkel voor tweedehands luxe-artikelen, verloor 18 procent, na tegenvallende resultaten. Het nettoverlies liep op van 43 miljoen naar 71 miljoen dollar in het tweede kwartaal.

S&P 500 index 4.436,75 (+0,10%)

Dow Jones index 35.264,67 (+0,46%)

Nasdaq Composite 14.788,09 (-0,49%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 28.029,83 (+0,5%)

Shanghai Composite 3.539,48 (+0,3%)

Hang Seng 26.661,04 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1718. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1719 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1725 op de borden.

USD/JPY Yen 110,67

EUR/USD Euro 1,1718

EUR/JPY Yen 129,68

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - Juli def. (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 eBay - Cijfers tweede kwartaal (VS)