Infrastructuurplan stuwt Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond overwegend hoger nadat de Senaat instemde met investeringen in infrastructuur ter waarde van 1000 miljafd dollar. De Dow Jones-index steeg 0,5 procent en de brede S&P500 index won 0,2 procent, maar technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent. Beleggers wachten op het teken vann de Federal Reserve dat de centrale begint met afbouwen van de stimuleringsmaatregelen. Volgens investment manager Hani Redha van PineBridge Investment zullen beleidsmakers van de Fed dinsdag de oude boodschap herhalen. Er komt tapering, maar niet op korte termijn. Redha verwacht geen grote schok als de aankondiging er eindelijk echt komt. Beleggers blijven volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets voorzichtig door de toenemende besmettingen met de deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten en China. Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade denkt dat dit door de toenemende vaccinatiegraad een "tijdelijke probleem" kan zijn. Inflatie blijft ook een risico, meent investment manager Mark Haefele van UBS Global Wealth Management. Woensdag wordt de Amerikaanse inflatie gepubliceerd. Dinsdag bleek al dat de uurlonen in het tweede kwartaal een procentpunt sterker stegen dan de arbeidsproductiviteit. Verder bleek dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in juli is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 102,5 in juni naar 99,7 afgelopen maand. De euro daalde licht ten opzichte van de dollar op 1,1716, na de stemming voor de investeringen door de Senaat. De Europese munt staat onder druk sinds het sterke Amerikaanse banenrapport van eind vorige week, dat wijst op een spoedige aankondiging van de Fed om de stimulering langzaam te gaan afknijpen. Het zwakke ZEW-cijfer hielp de euro niet. De prijs van een vat WTI-olie steeg ruim 2 procent tot 68,28 dollar, herstellend van de daling van maandag. Bedrijfsnieuws Energie- en grondstoffenbedrijven leidden de koerswinsten, geholpen door de opverende olieprijs. Chevron en ExxonMobil stegen 2 procent. Grote techbedrijven verloren juist terrein, met kleine koersdalingen voor Microsoft en Amazon.com. Chemieconcern Dow Inc en zakenbank Goldman Sachs droegen bij aan de winst van de Dow Jonesindex met stijgingen van dik 2 procent. AMC Entertainment Holdings heeft de omzet in het tweede kwartaal van 2021 flink zien aantrekken, terwijl lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus werden versoepeld. De cinemagroep boekte ook een minder groot nettoverlies dan verwacht. Het aandeel verloor 5 procent. SmileDirectCLub verloor 24 procent. Het bedrijf maakt tanden recht maar werd getroffen door een cyberaanval die de resultaten drukte. RealReal, internetwinkel voor tweedehands luxe-artikelen, verloor 17 procent, na tegenvallende resultaten. Het nettoverlies liep op van 43 miljoen naar 71 miljoen dollar in het tweede kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

