AEX blijft stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verder gestegen. Bij een slot van 775,12 punten steeg de AEX 0,4 procent en werd het record weer wat aangescherpt.

Justin Blekemolen van Lynx wees onder meer op het stevige herstel op de Chinese beurzen, waar onder meer Tencent ruim 5 procent steeg. Dat hielp de in Amsterdam genoteerde grootaandeelhouder Prosus dinsdag ook aan een mooie koerswinst.

Verder zag de beleggingsspecialist geen grote bewegingen, in afwachting van belangrijke economische data van woensdag en donderdag, wanneer onder meer inflatiedata uit de Verenigde Staten op de rol staan.

Kijkend naar het technisch plaatje voor de AEX, is de stijgende trend nog steeds intact, volgens Blekemolen, die ruimte ziet voor een verdere stijging tot zelfs 800 punten.

Nu het, overwegend sterke, cijferseizoen over zijn hoogtepunt is, hebben beleggers meer aandacht voor andere zaken, zoals de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Nieuwe maatregelen om het virus in te dammen kunnen het mondiale economisch herstel afremmen, vrezen sommige beleggers.

De zorgen over de deltavariant waren dinsdag ook zichtbaar in de nieuwe ZEW-index uit Duitsland. De index voor het economisch sentiment daalde van 63,3 in juli naar 40,4 deze maand. Er werd door economen een stand van 57,5 voorzien.

De euro daalde licht ten opzichte van de dollar en noteerde rond het slot op 1,1721. De Europese munt staat al sinds het sterke Amerikaanse banenrapport van eind vorige week onder druk ten opzichte van de dollar.

Het vooruitzicht dat de Federal Reserve later dit jaar vermoedelijk begint met taperen, biedt de greenback steun, volgens valutastrategen van ING.

De olieprijs wist dinsdag te herstellen, na een aardige daling op maandag. Een vat WTI-olie werd 3,4 procent meer waard op 68,71 dollar.

Bedrijfsnieuws

Prosus ging aan kop in de AEX met een plus van bijna 5 procent. Just Eat Takeaway en ArcelorMittal deden goede zaken met plussen van 1 tot 3 procent.

KPN was hekkensluiter in de hoofdindex met een verlies van meer dan 2 procent. Het Indiase Reliance overweegt een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland, zo meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen.

Besi en ASMI gingen er ongeveer een procent op achteruit.

Corbion leverde op de Midkap meer dan een procent in en wist daarmee grotendeels te herstellen ten opzichte van de ochtendhandel toen het verlies beduidend groter was. Ondanks een sterke autonome omzetgroei, zag Corbion zich genoodzaakt de margeverwachting voor dit jaar te verlagen, vanwege hogere grondstofkosten. Degroof Petercam verlaagde vervolgens het koersdoel met 4 euro tot 50,00 euro.

Koploper in de AMX was Alfen, dat 3,5 procent steeg. PostNL, maandag ook al onder druk na het vrijgeven van de cijfers, verloor dinsdag bijna 2 procent.

Bij de smallcaps steeg Avantium, dat woensdag de boeken opent, meer dan 6 procent. Nedap daalde bijna 2 procent.

Het lokaal genoteerde Fastned steeg ruim 5 procent na cijfers. ING noemde de resultaten min of meer in lijn met de verwachting. "De omzet was goed, de operationele EBITDA zelfs extreem goed", oordeelde zakenbank Kempen. "Eindelijk zien we operationele leverage, ondanks dat de kosten door meer personeel iets stegen."

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Amsterdamse slot verdeeld. De Dow Jones index stond duidelijk in het groen, de S&P 500 schommelde rond het slot van maandag en de Nasdaq leverde tot een half procent in.