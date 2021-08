Update: Aegon verrast met sterke winst en solvabiliteit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het tweede kwartaal het verlies van een jaar eerder omgebogen in een hoger dan verwachte winst, waardoor de solvabiliteit steeg en het dividend een stuk hoger uitvalt. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend. "Ik ben tevreden met de goede vooruitgang", stelde topman Lard Friese. Het nettoverlies van ruim 1 miljard euro een jaar eerder werd een nettowinst van 849 miljoen euro. Dat is een half miljard euro beter dan de analistenverwachting van 331 miljoen euro. De grote waardedalingen van een jaar eerder vielen weg op de balans en maken plaats voor een positieve herwaardering van 468 miljoen euro.



"Vooral de alternative investments en het Nederlandse vastgoed werden positief hergewaardeerd", zei financieel directeur Matt Rider in een toelichting. Ook werkten de hedges om de renterisico's af te dekken volgens de financiële topman zeer goed. De jaarlijkse bijstelling van de economische aannames, die in het verleden nogal eens tegenvallers opleverden bij Aegon, vertoonden dit jaar een rustig beeld voor de Verenigde Staten, zei Rider. CEO Lard Friese wees op de doelstelling om consistenter te presteren, waar behoudende aannames voor toekomstige rendementen deel van uitmaken. Beleggers waarderen voorspelbaarheid en Friese stelde dat doel een jaar geleden na zijn aantreden als topman. "Saai is het nieuwe spannend", aldus Friese. Het operationeel resultaat steeg met 62 procent, van 347 miljoen naar 562 miljoen euro, dankzij hogere fee-inkomsten, lagere claims en kostenbesparingen. De consensusverwachting zat hier op 462 miljoen. De Amerikaanse tak verbeterde het resultaat van 133 miljoen naar 282 miljoen euro. Analisten rekenden hier op 228 miljoen. Een jaar eerder werd het resultaat nog aanzienlijk gedrukt door de coronacrisis. In de Verenigde Staten werd ook een nieuw afkoopprogramma gestart voor het boek met variabele lijfrentes van 85 miljard dollar. Maar een klein deel van de polishouders zal ingaan op dat aanbod, maar omdat de verzekeraar voor die polissen veel kapitaal moet aanhouden, is het voordeel toch groot. Volgens Friese is er in de Verenigde Staten een merkbare toename van de vraag naar traditionele levensverzekeringen, die lijkt samen te hangen met een toegenomen bewustzijn van risico's door de coronacrisis en de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij komt dat mensen langer leven en daardoor meer pensioeninkomen nodig hebben, terwijl ze veel minder kunnen rekenen op een pensioen dat door de overheid is gegarandeerd. "Het bewustzijn daarvan is echt aan het toenemen en we zien dat mensen meer bereid zijn om met hun adviseurs te gaan zitten om de risico's van klimaatverandering en dergelijke te bespreken." De Solvency II-ratio verbeterde met 14 procentpunt tot 208. Dit is aanzienlijk meer dan de 198 procent die de analisten hadden voorspeld. Het dividend stijgt met 2 cent naar 0,08 euro per aandeel en dat is 1 cent meer dan analisten hadden verwacht. Update om commentaar CEO en CFO toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.