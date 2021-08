Vlakke opening Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vrijwel vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond een halfuur voor de opening nipt in het groen.

Beleggers wachten op aanwijzingen van de Federal Reserve dat de centrale bank een begin gaat maken met het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen.

Afzonderlijke toespraken van de centrale bankiers Loretta Mester en Charles Evans later op dinsdag zullen door beleggers dan ook nauwlettend in de gaten worden gehouden op hints.

Volgens investment manager Hani Redha van PineBridge Investment zal de Fed de oude boodschap herhalen. Er komt tapering, maar niet op korte termijn.

Aangezien er al veel over tapering is gesproken, is het volgens Redha onwaarschijnlijk dat de werkelijke aankondiging nog voor veel onrust in de markt zal zorgen. "Ik zou mijn adem niet inhouden of me onder mijn bureau verstoppen wanneer die aankondiging wordt gedaan."

Beleggers blijven volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets ook voorzichtig vanwege de toenemende besmettingen met de deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten en China.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade benadrukte echter ook het stijgende aantal vaccinaties. De deltavariant zou daarom zo maar eens een "tijdelijke probleem" kunnen zijn, denkt Aslam.

Inflatie blijft ook een risico voor de markt, meent investment manager Mark Haefele van UBS Global Wealth Management. Woensdag wordt de Amerikaanse inflatie gepubliceerd. Dit zou voor wat volatiliteit kunnen zorgen, aldus Haefele.

Verder bleek dat het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in juli is gedaald. De vertrouwensindex daalde van 102,5 in juni naar 99,7 afgelopen maand.

De arbeidsproductiviteit in Amerika is in het tweede kwartaal van 2021 gestegen, net als de arbeidskosten. De kosten daalden in de eerste drie maanden van het jaar nog.

Olie noteerde dinsdag in het groen, na de prijsdaling op maandag. Een september-future West Texas Intermediate steeg 1,4 procent tot 67,39 dollar, terwijl een oktober-future Brent 1,1 procent duurder werd op 69,80 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1718. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1735 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1733 op de borden.

Bedrijfsnieuws

AMC Entertainment Holdings heeft de omzet in het tweede kwartaal van 2021 flink zien aantrekken, terwijl lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus werden versoepeld. De cinemagroep boekte ook een minder groot nettoverlies dan verwacht. Het aandeel lijkt 10 procent hoger te openen.

Sysco heeft in het afgelopen kwartaal sterke resultaten geboekt en verhoogde de outlook voor het net begonnen gebroken boekjaar. Het aandeel opent vermoedelijk meer dan 3 procent hoger.

Slotstanden

De Dow Jones en de S&P 500 index sloten maandag 0,3 en 0,1 procent lager op respectievelijk 35.101,85 en 4.423,35 punten. De Nasdaq sloot daarentegen 0,2 procent hoger op 14.860,18 punten.