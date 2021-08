Voedselproducent Sysco verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Sysco heeft in het afgelopen kwartaal sterke resultaten geboekt en verhoogde de outlook voor het net begonnen boekjaar. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse voedselproducent en distributeur.

In het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar wist Sysco een verlies van ruim 618 miljoen dollar, of 1,22 dollar per aandeel een jaar geleden, om te buigen in een winst van zo'n 151 miljoen of 0,29 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 0,71 dollar per aandeel was beter dan de 0,60 dollar die werd voorspeld door analisten geraadpleegd door FactSet.

De brutowinst steeg met ruim 86 procent naar 2,9 miljard dollar en de bijbehorende marge met 41 basispunten naar 18,1 procent.

De omzet van Sysco verbeterde in het kwartaal van bijna 8,9 miljard naar ruim 16 miljard dollar, waar de markt 14,7 miljard dollar voorspelde. Ten opzichte van het pre-coronajaar 2019 lag de omzet ruim 4 procent hoger.

Outlook

Na de sterke cijfers aan het eind van boekjaar 2021 heeft Sysco de winstverwachting voor het net begonnen boekjaar 2022 verhoogd.

De voedselproducent rekent nu op een winst per aandeel van 3,33 tot 3,53 dollar. Dat was eerder 3,23 tot 3,43 dollar. In het afgelopen boekjaar kwam de winst per aandeel uit op 1,02 dollar per aandeel.

In de voorbeurshandel in New York steeg het aandeel Sysco dinsdag ruim 3 procent.