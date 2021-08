Europese beurzen schommelend de middag in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag richting het eind van de ochtend wat weggezakt, na een zwakke ZEW index uit Duitsland. Rond het middaguur schommelden de Duitse, Franse en Britse indexen tussen lichte winsten en verliezen. De Stoxx Europe 600 index noteerde 0,2 procent hoger.

Nu het, overwegend sterke, cijferseizoen over zijn hoogtepunt is, hebben beleggers meer aandacht voor andere zaken, zoals de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Nieuwe maatregelen om het virus in te dammen kunnen het economisch herstel afremmen, vrezen beleggers.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade verwacht wel dat de stijging in het aantal besmettingen tijdelijk is omdat het aantal gevaccineerden wereldwijd ook toeneemt.

De zorgen over de deltavariant waren dinsdagochtend ook zichtbaar in de nieuwe ZEW-index uit Duitsland. De index voor het economisch sentiment daalde van 63,3 in juli naar 40,4 deze maand. Er werd door economen een stand van 57,5 voorzien.

De euro daalde licht ten opzichte van de dollar en noteerde aan het begin van de middag op 1,1725. De Europese munt staat al sinds het sterke Amerikaanse banenrapport van eind vorige week onder druk ten opzichte van de dollar.

Het vooruitzicht dat de Federal Reserve later dit jaar vermoedelijk begint met taperen, biedt de greenback steun, volgens valutastrategen van ING.

Een vat WTI-olie wist deels te herstellen, nadat de prijs maandag nog aardig daalde, en noteerde op 67,40 dollar.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen stonden dinsdag onder druk. BNP Paribas, Deutsche Bank en ING verloren tot een procent. Ondanks een hogere olieprijs noteerden BP en Royal Dutch Shell in het rood.

Corbion leverde in Amsterdam 6,4 procent in. Ondanks een sterke autonome omzetgroei, zag Corbion zich genoodzaakt de margeverwachting voor dit jaar te verlagen, vanwege hogere grondstofkosten. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel met 4 euro tot 50,00 euro.

HelloFresh was smaakmaker in Frankfurt met een plus van ruim 8 procent. Het Duitse bedrijf dat maaltijdboxen levert, bevestigde in zijn definitieve cijfers een eerder afgegeven verhoging van de omzetverwachting voor 2021. Dat de EBITDA-marge dit jaar lager uitkomt, leek beleggers dan ook niet te deren.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een verdeelde opening voor Wall Street, met lichte verliezen voor de S&P 500 en Dow Jones index en een kleine winst voor de Nasdaq.

De beurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. De S&P 500 index verloor 0,1 procent op 4.432,35 punten, de Dow Jones leverde 0,3 procent in tot 35.101,85 punten en de Nasdaq steeg 0,2 procent op een slot van 14.860,18 punten.