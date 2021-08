Beursupdate: Corbion onderuit op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert dinsdag rond de klok van 11 uur 0,4 procent in het groen op 774,82 punten. De Duitse ZEW index bleek dinsdagochtend flink gedaald. De index ging van 63,3 naar 40,4. Dat was een veel scherpere daling dan economen vooraf hadden verwacht. De euro/dollar noteerde op 1,1728. Olie werd tot 2 procent duurder. Maandag daalde de olieprijs nog ongeveer 2,5 procent. "De markt kijkt met grote angst naar de stijgende coronaviruscijfers in Azië, omdat dit de Chinese regering ertoe zou kunnen aanzetten drastische maatregelen te nemen in lijn met haar strikte zero covid-strategie, ondanks dat de aantallen daar nog steeds op een laag niveau liggen", volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank. Stijgers en dalers In de AEX ging Prosus aan de leiding met een koerswinst van 3,3 procent. Tencent, de belangrijkste deelneming van Prosus, steeg vanochtend in Hongkong 5,3 procent. Verder won ASML 1,1 procent en steeg ArcelorMittal 1,0 procent. De grootste dalers waren RELX en KPN met verliezen van 0,6 en 2,2 procent. Het Indiase Reliance overweegt een bod uit te brengen op T-Mobile Nederland, zo meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. In de AMX won Flow Traders 1,1 procent en ging Fagron ook 1,1 procent hoger. Arcadis daalde 1,3 procent en Corbion leverde zelfs 6,4 procent in. Ondanks een sterke autonome omzetgroei, zag Corbion zich genoodzaakt de margeverwachting voor dit jaar te verlagen, vanwege hogere grondstofkosten. Degroof Petercam besloot het koersdoel voor Corbion met 4 euro te verlagen naar 50,00 euro. Bij de smallcaps ging Vivoryon 4,4 procent hoger en won Avantium 3,8 procent. Nedap daalde 1,6 procent. Het lokaal genoteerde Fastned steeg 3,3 procent na cijfers. ING noemde de cijfers min of meer in lijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.