Beursblik: meer locaties is topprioriteit Fastned

(ABM FN-Dow Jones) De halfjaarcijfers van Fastned waren geen grote verrassing, maar belangrijker is dat de expansieplannen onverminderd door worden gezet. Dit zei analist Juri Zanieri van zakenbank Kempen dinsdag tegen ABM Financial News.

"De omzet was goed, de operationele EBITDA zelfs extreem goed", oordeelde Zanieri. "Eindelijk zien we operationele leverage, ondanks dat de kosten door meer personeel iets stegen." De analist wees erop dat Fastned "erg hoge marges" weet te halen.

De topprioriteit voor Fastned blijft evenwel de bouw van nieuwe oplaadstations, en die outlook is voor 2021 verhoogd naar meer dan 45. Dit betekent dat Fastned het opgehaalde kapitaal ook daadwerkelijk gebruikt voor een versnelling, "en dat is waarop ik wachtte".

"Hoe meer locaties hoe groter het visnet", meent Zanieri. Hij benadrukte dat momenteel maar circa 2 procent van de auto's in Europa elektrisch is. Om die penetratie te vergroten, is het volgens de analist noodzakelijk dat het aanbod van oplaadstations goed is. Als het aanbod goed is, volgt de vraag, en niet andersom, aldus de analist.

"De resultaten bevestigen dat alles gaat zoals we verwachten", zei Zanieri. De komende maanden hoopt hij op berichtgeving dat Fastned in Frankrijk en Duitsland spijkers met koppen heeft weten te slaan met nieuwe vergunningen voor laadstations. In Nederland is het netwerk van Fastned volgens Kempen al heel sterk, maar voor groei is succes in het buitenland dus ook noodzakelijk. "Ze moeten nu toeslaan, anders is iemand anders ze voor", en als een locatie eenmaal is vergeven aan een andere partij, dan is die locatie eigenlijk voor goed verloren, aldus Zanieri.

Een nieuwe locatie ontwikkelen, inclusief het papierwerk, dat nog de meeste tijd vergt, schat Zanieri op ongeveer twee jaar.

Kempen heeft een koopadvies op Fastned. Het aandeel steeg dinsdag 3, procent.