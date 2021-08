Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 54,00 naar 50,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Analist Fernand de Boer zag dat het aandeel onder druk staat na de halfjaarcijfers die het concern dinsdagochtend voorbeurs publiceerde. Toch merkte De Boer op dat Corbion een solide omzetgroei in het tweede kwartaal wist te realiseren. Autonoom groeide de omzet met 18,5 procent. Dat was bijna het dubbele van de 9,9 procent waarop de analist had gerekend. De EBITDA en de bijbehorende marge vielen echter wel tegen vanwege de hoge grondstofprijzen, aldus de analist. "Een duidelijk misser." In 2021 zal de aangepaste EBITDA-marge volgens Corbion tussen de 13 en 15 procent uitkomen. Eerder rekende Corbion nog op meer dan 15 procent en ging Degroof Petercam uit van 15,6 procent. De Boer zal de taxaties voor de EBITDA dan ook met circa 10 procent verlagen. Het aandeel stond dinsdagochtend onder druk en daalde 8,7 procent naar 42,18 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.