Beursblik: resultaten Fastned min of meer in lijn Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in de eerste zes maanden van 2021 min of meer in lijn met de verwachtingen gepresteerd. Dit stelde analist Marc Hesselink van ING dinsdag. Wel worden de resultaten van Fastned volgens de analist nog altijd negatief beïnvloed door de reismaatregelen vanwege de coronacrisis. Fastned verhoogde de doelstelling voor de bouw van stations in 2021 van ruim 40 naar ruim 45, wat inhoudt dat het netwerk eind december op meer dan 175 stations uitkomt. ING ging voor de cijfers uit van 41. Wel viel het aantal zekergestelde locaties tegen met 310 stuks. Hesselink rekende op meer dan 315. ING heeft een Houden advies op Fastned met een koersdoel van 60,00 euro. Het aandeel Fastned steeg dinsdag 3,5 procent naar 59,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.