Tientallen procenten omzetgroei voor Hunter Douglas

(ABM FN-Dow Jones) Hunter Douglas heeft de resultaten in de eerste helft van 2021 flink zien stijgen, waarbij het tweede kwartaal nog beter was dan de eerste drie maanden, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit een kwartaalupdate van van de fabrikant van Luxaflex.

De omzet steeg in de eerste zes maanden van dit jaar met bijna 44 procent op jaarbasis naar 2,24 miljard dollar. Die omzetgroei was voor 40 procent te danken aan hogere volumes. Wisselkoerseffecten droegen ook 4 procent bij. In het tweede kwartaal ging het zelfs om een omzetgroei van bijna 65 procent.

Alle regio's droegen in de eerste zes maanden bij aan de hogere omzet. Relatief presteerde Latijns-Amerika het slechtst, met een omzetgroei van 23 procent.

De EBITDA steeg afgelopen halfjaar nog veel harder, van 164,5 miljoen naar 436 miljoen dollar. De nettowinst vertienvoudigde bijna, van 28,5 miljoen naar 262,5 miljoen dollar.

Dankzij deze groeicijfers, steeg de operationele kasstroom van Hunter Douglas van net geen 60 miljoen naar 201 miljoen dollar.

Outlook

De vooruitzichten zijn volgens Hunter Douglas positief, "maar er zijn onzekerheden over wanneer het discretionaire uitgavenpatroon van consumenten zal normaliseren, de ontwikkeling van COVID-19, en het effect van de inflatie op rentetarieven en economieën", waarschuwde de fabrikant.

Een concrete outlook werd niet afgegeven.

Beursexit

Oprichter Ralph Sonnenberg probeert Hunter Douglas momenteel volledig in te lijven. Echter zijn bod van 82,00 euro per aandeel is vooralsnog onvoldoende om 95 procent van de aandelen, wat nodig is om een uitrookprocedure op Euronext te starten, te bemachtigen, zo bevestigde het beursbedrijf al eens aan ABM Financial News.

Hunter Douglas daarentegen is wel degelijk van mening dat een uitrookprocedure gestart kan worden, omdat Sonnenberg meer dan de in de statuten genoemde 90 procent van de aandelen bezit. Volgens de regels in Curaçao, waar Hunter Douglas is gevestigd, geeft dit de ruimte om een dergelijke procedure te starten. "Absoluut, geen twijfel", aldus CFO Leen Reijtenbagh van Hunter Douglas destijds in een commentaar. Maar, zo voegde Reijtenbagh toe, "het doet niet ter zake, want er is momenteel geen intentie om een uitrookprocedure te starten".

Op 18 juni bezat Sonnenberg 87,84 procent van de aandelen. Inclusief preferente aandelen zat de oprichter op 93,59 procent. De grootaandeelhouder bevestigde toen geen uitrookprocedure te zullen starten.

Het aandeel Hunter Douglas sloot maandag op 90,30 euro. Dat is ruim boven het bod van Sonnenberg.