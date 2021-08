Kleine winst verwacht bij opening AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag vermoedelijk iets hoger van start. Circa een uur voor de openingsgong noteerde de future op de AEX 0,1 procent in het groen. De markt let vanochtend vooral op het economisch sentiment in Duitsland, berekend door ZEW. De Nederlandse productie nam in juni met 17,9 procent toe op jaarbasis naar het hoogste niveau ooit. In mei was er nog een plus van 16,4 procent. Ten opzichte van juni 2019 bedroeg de groei ruim 7 procent. Daarmee is het in juni 2020 door de coronacrisis geleden verlies ruimschoots goedgemaakt, concludeerde het CBS. De euro/dollar handelde op 1,1735 en olie werd circa een procent duurder. Maandag daalde de olieprijs nog met circa 2,5 procent. "De markt kijkt met grote angst naar de stijgende coronaviruscijfers in Azië, omdat dit de Chinese regering ertoe zou kunnen aanzetten drastische maatregelen te nemen in lijn met haar strikte zero covid-strategie, ondanks dat de aantallen daar nog steeds op een laag niveau liggen", volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank. Bedrijfsnieuws Corbion verlaagde door oplopende kosten de margeverwachting voor 2021, maar rekent wel op meer omzet dan eerder voorzien. De omzet steeg in de eerste zes maanden met 4,8 procent naar 515,6 miljoen euro. De autonome groei kwam zelfs uit op 15,5 procent. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 17,0 naar 15,0 procent. Voor heel dit jaar rekent Corbion op een marge van 13 tot 15 procent. Fastned heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer omzet gerealiseerd, maar dit voorkwam niet dat er nog altijd verlies werd geleden. Fastned denkt dit jaar meer nieuwe stations te kunnen bouwen. ICT Group verdwijnt begin september van de beurs nu het consortium onder leiding van NPM Capital 98,3 procent van de uitstaande aandelen van ICT in handen heeft. Berenberg heeft het koersdoel voor Vastned verhoogd van 25,00 naar 27,00 euro. Het advies blijft Houden. Slotstanden Wall Street De Dow Jones en de S&P 500 index sloten maandag 0,3 en 0,1 procent lager op respectievelijk 35.101,85 en 4.423,35 punten. De Nasdaq sloot daarentegen 0,2 procent hoger op 14.860,18 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.