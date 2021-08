Omzetgroei Fastned levert nog geen winst op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer omzet gerealiseerd, maar dit voorkwam niet dat de verliezen opliepen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de oplaadspecialist. De omzet steeg op jaarbasis met 63 procent naar 4,4 miljoen euro. Dat is wel 0,2 miljoen euro minder dan waarop ING vooraf mikte. De coronarestricties, waardoor reizen wordt bemoeilijkt, speelden Fastned nog altijd parten. Wel merkte Fastned op dat de groei in het tweede kwartaal zelfs 141 procent op jaarbasis was. De operationele EBITDA steeg met 129 procent in de eerste helft van 2021. Het onderliggende nettoresultaat was 7,7 miljoen euro negatief. Dat was iets beter dan het verlies van 7,8 miljoen euro waarop ING had gerekend. Eind juli stond Fastned’s aantal verworven locaties op 310. Dat is een stijging van 23 locaties ten opzichte van eind 2020. Afgelopen halfjaar opende Fastned 12 nieuwe stations. Daarmee kwam het totaal eind juni uit op 143. Fastned verhoogde de doelstelling voor de bouw van stations in 2021 van ruim 40 naar ruim 45, wat inhoudt dat het netwerk eind december op meer dan 175 stations uitkomt. CCO Niels Korthals Altes, tevens verantwoordelijk voor de funding van Fastned, zal rond het einde van dit jaar de onderneming verlaten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

