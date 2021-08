HelloFresh herhaalt outlookverhoging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh heeft de recent verhoogde omzetverwachting voor heel het boekjaar herhaald, maar handhaafde ook de neerwaarts bijgestelde EBITDA-marge. Dit bleek dinsdagochtend uit een persbericht van het Duitse bedrijf dat maaltijdboxen levert. Op basis van sterke tweede kwartaalcijfers verhoogde HelloFresh enkele dagen terug de verwachte omzetgroei voor heel 2021 naar 45 tot 55 procent, waar dat 35 tot 45 procent was. De EBITDA-marge zal juist iets lager uitvallen, tussen 8,25 en 10,25 procent. Dat was 10 tot 12 procent. Tweede kwartaal In het tweede kwartaal is de omzet, zoals uit voorlopige cijfers al bleek, uitgekomen op 1.555 miljoen euro, tegenover 972 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste EBITDA is op jaarbasis licht verbeterd van 154 miljoen naar 158 miljoen euro. Er werden afgelopen kwartaal door HelloFresh krap 31 miljoen orders verwerkt en 254 miljoen maaltijden bezorgd. Het aantal actieve klanten steeg op jaarbasis met 84 procent naar net geen 7,7 miljoen. In de VS steeg het aantal klanten zelfs met 93 procent tot ruim 3,8 miljoen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

