Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen koersen dinsdag af op een rode opening.

IG voorziet een openingsverlies van 18 punten voor de Duitse DAX en een min van 6 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE 100 opent vermoedelijk 10 punten lager.

De aandelenmarkten in Europa zijn de nieuwe handelsweek maandag terughoudend begonnen.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees op teleurstellende data uit China. Zo steeg de export in juli minder hard dan een maand eerder. Goldman Sachs verlaagde de groeiverwachting voor de Chinese economie door zorgen over de deltavariant van het coronavirus.

Goldman verlaagde de ramingen van 5,8 naar 2,3 procent groei in het derde kwartaal. Dit zal in het vierde kwartaal wel grotendeels weer worden goedgemaakt, denkt de Amerikaanse bank.

Aslam wees ook op het sterke Amerikaanse banenrapport dat voor het weekend verscheen. "De grote vraag voor handelaren is nu wat de Federal Reserve met deze data gaat doen", aldus Aslam, die erop wees dat beleggers een taper tantrum duidelijk vrezen. De dollar is sinds het banenrapport aangesterkt ten opzichte van de euro. Het muntpaar verhandelde maandag rond het slot op 1,1749.

Op macro-economisch vlak was er maandag aandacht exportcijfers uit Duitsland. In juni was er met een plus van 1,3 procent voor de veertiende maand op rij groei. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING wijst de groei erop dat de problemen in de aanvoerlijnen de Duitse export nog niet hebben getroffen, maar dit kan nog veranderen.

De orderboeken van de Duitse fabrikanten zijn nog rijkelijk gevuld, maar problemen in de toeleveringsketen in cruciale sectoren zoals de auto-industrie, met name een gebrek aan halfgeleiders, kunnen hier nog voor problemen zorgen en daarmee voor verstoringen van de exportcijfers in de komende maanden, aldus Brzeski.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse Delivery Hero heeft een belang van ruim 5 procent opgebouwd in Deliveroo. Op de Londense beurs werd Deliveroo 4,5 procent meer waard. Delivery Hero, dat dinsdag de boeken opent, leverde in Frankfurt ruim 3 procent in, terwijl Just Eat Takeaway in Amsterdam meer dan een procent in waarde daalde.

ArcelorMittal steeg een half procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel na de sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van de staalreus.

KBC daalde licht. Jefferies verhoogde het koersdoel na een sterk tweede kwartaal. De analisten rekenen op veel dividend. Daarnaast kreeg ING de nodige fanmail van analisten die na de cijfers van afgelopen vrijdag besloten om hun koersdoelen te verhogen. Het aandeel ING werd 0,3 procent duurder.

Philip Morris heeft zijn bod op Vectura verhoogd naar 1,02 miljard Britse pond. Dat is meer dan wat Carlyle Europe Partners eerder bood. Vectura steeg 5,5 procent.

PostNL werd, net als Bpost vrijdag, niet beloond voor de kwartaalcijfers. Beide aandelen daalden zo'n 3 procent.

Euro STOXX 50 4.181,37 (+0,2%)

STOXX Europe 600 470,68 (+0,2%)

DAX 15.745,41 (-0,1%)

CAC 40 6.813,18 (-0,1%)

FTSE 100 7.132,30 (+0,1%)

SMI 12.310,75 (+1,1%)

AEX 771,80 (+0,5%)

BEL 20 4.316,41 (+0,3%)

FTSE MIB 26.139,43 (+0,5%)

IBEX 35 8.865,90 (-0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven. Beleggers krijgen nu het cijferseizoen over zijn hoogtepunt is, weer oog voor andere zaken. Zoals de deltavariant van het coronavirus die dreigt het economisch herstel te verstoren.

"Het was een zeer indrukwekkend cijferseizoen. De voorspellingen waren behoorlijk hoog en stevig, maar veel bedrijven slaagden er toch in om aan de verwachtingen te voldoen of zelfs te verslaan", volgens Seema Shah, hoofdstrateeg bij Principal Global Investors. "Ondanks alle zorgen over een afzwakkende groei, blijken de fundamenten voor bedrijven sterk te zijn."

De dollar sterkte aan na het verrassend positieve rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt van afgelopen vrijdag, die de euro flink liet zakken tegenover de dollar, zag marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Er kwamen in juli ruim 940.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar economen vooraf op 865.000 rekenden en de markt mogelijk juist een tegenvallend cijfer verwachtte na een zwaar tegenvallend banenrapport van ADP eerder vorige week.

"En dus loopt in elk geval volgens de markt de kans op dat de Fed eerder dan verwacht zal moeten starten met verkrappen", concludeerde Mevissen.

Investment manager Nathan Levy van ING wees op de prijzen voor edelmetalen, die met het oog op een hogere rente onder druk staan. "Goud tikte even het laagste niveau sinds maart aan en zilver daalde naar het laagste niveau sinds november. Het vooruitzicht op hogere rentes maakt edelmetalen relatief minder aantrekkelijk."

Goud handelde maandagavond op 1.733 dollar en daarmee meer dan een procent lager.

De macro-agenda was maandag vrijwel leeg, met uitzondering van de openstaande vacatures in de VS. In juni was er een recordaantal van ruim 10 miljoen onvervulde vacatures, meldde het Amerikaanse ministerie van arbeid.

Woensdag zal de markt vooral letten op de Amerikaanse inflatie.

Een vat WTI-olie werd maandag bijna 3 procent goedkoper op 66,48 dollar. Wanneer de deltavariant van het coronavirus de economische groei gaat verstoren heeft dit gevolgen voor de vraag naar olie. Goldman Sachs waarschuwde maandag dat de groei in China, een van 's werelds grootste olieverbruikers, in het derde kwartaal veel lager zal zijn dan eerder verwacht als gevolg van het oplaaiende virus.

Bedrijfsnieuws

Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft in het tweede kwartaal van 2021 bijna een kwart meer winst geboekt, vooral te danken aan beleggingen in bedrijven in de maakindustrie, zoals spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe, zo bleek dit weekend. In het tweede kwartaal kocht Berkshire Hathaway voor 6 miljard dollar aan aandelen terug. In het eerste kwartaal lag dit bedrag op 6,6 miljard dollar. Het aandeel steeg een half procent.

BioNTech zag door de enorme vraag naar zijn coronavaccin met Pfizer de omzet exploderen van 42 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020 naar 5,3 miljard euro afgelopen kwartaal. Daardoor slaagde BioNTech er ook in zwarte cijfers te schrijven en mikt voor heel dit jaar op bijna 16 miljard euro omzet. Het aandeel won 15 procent.

Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet gedraaid dan verwacht, dankzij fors hogere volumes voor rund- en varkensvlees, terwijl ook de winst per aandeel sterk steeg. De aangepaste winst steeg 93 procent tot 2,70 dollar per aandeel en kwam zo ruim boven de gemiddelde verwachting van analisten van 1,61 dollar. Het aandeel steeg bijna 9 procent.

S&P 500 index 4.432,35 (-0,1%)

Dow Jones index 35.101,85 (-0,3%)

Nasdaq Composite 14.860,18 (+0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld, maar de uitslagen waren klein.

Nikkei 225 27.808,87 (0,0%)

Shanghai Composite 3.489,74 (-0,1%)

Hang Seng 26.359,72 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde dinsdagochtend op 1,1736. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag werd de munt verhandeld op 1,1740.

USD/JPY Yen 110,30

EUR/USD Euro 1,1736

EUR/JPY Yen 129,45

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Juni (NL)

11:00 ZEW economisch sentiment - Augustus (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Juli (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal vlpg. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS

07:00 Corbion - Halfjaarcijfers

07:00 HelloFresh - Halfjaarcijfers (Dld)