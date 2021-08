Omzet bioscoopketen AMC trekt flink aan

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment Holdings heeft de omzet in het tweede kwartaal van 2021 flink zien aantrekken terwijl lockdownmaatregelen vanwege het coronavirus werden versoepeld. Dit bleek maandag nabeurs uit de resultaten van de bioscoopketen.

CEO Adam Aron sprak van een transformatie in het tweede kwartaal, waarin AMC ruim 1,25 miljard dollar aan nieuw kapitaal ophaalde. Daarnaast kon de keten op een veilige manier ruim 22 miljoen bioscoopgangers wereldwijd verwelkomen in zijn bioscopen.

In de verslagperiode kwam het nettoverlies uit op 344 miljoen dollar, tegenover een verlies van 561,2 miljoen dollar een jaar eerder, waar analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een verlies van 436 miljoen dollar.

Per aandeel kwam het verlies uit op 0,71 dollar, tegenover een verlies van 5,36 dollar in dezelfde periode een jaar eerder en een verlies van 1,42 dollar in het eerste kwartaal.

Het aangepaste verlies kwam ook uit op 0,71 dollar per aandeel, waar de markt rekende op een aangepast verlies van 0,94 dollar.

De omzet verbeterde sterk in het tweede kwartaal, want een jaar eerder kampte de bioscoopketen met de impact van lockdownmaatregelen als gevolg van het coronavirus. Toen was de omzet slechts 19 miljoen dollar. In het eerste kwartaal was dit hersteld naar 148 miljoen dollar.

In het tweede kwartaal stegen de opbrengsten naar 444,7 miljoen dollar, waar analisten ruim 382 miljoen dollar voorspelden. Het bedrijf had in het tweede kwartaal ruim 2 miljard dollar aan liquiditeit.

Het aandeel van AMC is een zogeheten meme-aandeel, dat sinds begin dit jaar flink is gehypet op social media. In de afgelopen twaalf maanden steeg AMC dan ook bijna 650 procent in waarde.

Het aandeel noteerde maandag in de nabeurshandel ruim 4 procent hoger op 35,20 dollar.