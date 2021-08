ICT Group begin september van de beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ICT Group verdwijnt begin september van de beurs nu het consortium onder leiding van NPM Capital 98,3 procent van de uitstaande aandelen van ICT in handen heeft. Dit meldde NPM maandagavond. Tijdens een na-aanbiedingsperiode van het bod, die maandag om 17:40 uur afliep, werden 1.983.770 aandelen aangeboden, oftewel 20,5 procent. NPM wil via buy-out procedures het resterende deel overnemen. Het bedrijf, dat zijn bod in juli verhoogde tot 14,90 euro per aandeel inclusief dividend, heeft nu ruim 9,5 miljoen aandelen ICT Group in bezit. De laatste handelsdag van ICT is op 3 september en vanaf 6 september zullen de aandelen niet langer op de beurs verhandeld worden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

