Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag gedaald. Op een settlement van 66,48 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,6 procent goedkoper. Beleggers maken zich zorgen over het oplaaiende coronavirus nu ook in China de deltavariant voor problemen zorgt. "De markt kijkt met grote angst naar de stijgende coronaviruscijfers in Azië, omdat dit de Chinese regering ertoe zou kunnen aanzetten drastische maatregelen te nemen in lijn met haar strikte zero covid-strategie, ondanks dat de aantallen daar nog steeds op een laag niveau liggen", volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank. China is de grootste importeur van olie wereldwijd en heeft al een aantal maatregelen genomen om het virus weer in te dammen, waaronder nieuwe reisbeperkingen. Dit heeft invloed op de vraag naar olie. Goldman Sachs zag zich door het oplaaiende virus in China genoodzaakt om de verwachte economische groei in het derde kwartaal neerwaarts bij te stellen tot 2,3 procent, van 5,8 procent. Daarentegen werd de groeiverwachting voor China in het vierde kwartaal wel opwaarts bijgesteld van 5,8 naar 8,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

