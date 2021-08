Wall Street overwegend lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen maandag overwegend lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 en Dow Jones verliezen licht terrein terwijl de Nasdaq licht hoger noteert.



Beleggers krijgen nu het cijferseizoen over zijn hoogtepunt is, weer oog voor andere zaken. Zoals de deltavariant van het coronavirus die dreigt het economisch herstel te verstoren.



"Het was een zeer indrukwekkend cijferseizoen. De voorspellingen waren behoorlijk hoog en stevig, maar veel bedrijven slaagden er toch in om aan de verwachtingen te voldoen of zelfs te verslaan", volgens Seema Shah, hoofdstrateeg bij Principal Global Investors. "Ondanks alle zorgen over een afzwakkende groei, blijken de fundamenten voor bedrijven sterk te zijn."



De euro/dollar handelde maandagavond op 1,1743, na het verrassend sterke rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt van afgelopen vrijdag, die de euro flink liet zakken tegenover de dollar, zag marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.



Er kwamen in juli ruim 940.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar economen vooraf op 865.000 rekenden en de markt mogelijk juist een tegenvallend cijfer verwachtte na een zwaar tegenvallend banenrapport van ADP eerder vorige week.



"En dus loopt in elk geval volgens de markt de kans op dat de Fed eerder dan verwacht zal moeten starten met verkrappen", concludeerde Mevissen.



Investment manager Nathan Levy van ING wees op de prijzen voor edelmetalen, die met het oog op een hogere rente onder druk staan. "Goud tikte even het laagste niveau sinds maart aan en zilver daalde naar het laagste niveau sinds november. Het vooruitzicht op hogere rentes maakt edelmetalen relatief minder aantrekkelijk."



Goud handelde maandagavond op 1.727 dollar en daarmee 2 procent lager.



De macro-agenda was maandag vrijwel leeg, met uitzondering van de openstaande vacatures in de VS. In juni was er een recordaantal van ruim 10 miljoen onvervulde vacatures, meldde het Amerikaanse ministerie van arbeid.



Woensdag zal de markt vooral letten op de Amerikaanse inflatie.



Een vat WTI-olie werd maandag bijna 3 procent goedkoper op 66,47 dollar. Wanneer de deltavariant van het coronavirus de economische groei gaat verstoren heeft dit gevolgen voor de vraag naar olie. Goldman Sachs waarschuwde maandag dat de groei in China, een van 's werelds grootste olieverbruikers, in het derde kwartaal veel lager zal zijn dan eerder verwacht als gevolg van het oplaaiende virus.



Bedrijfsnieuws



Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft in het tweede kwartaal van 2021 bijna een kwart meer winst geboekt, vooral te danken aan beleggingen in bedrijven in de maakindustrie, zoals spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe, zo bleek dit weekend. In het tweede kwartaal kocht Berkshire Hathaway voor 6 miljard dollar aan aandelen terug. In het eerste kwartaal lag dit bedrag op 6,6 miljard dollar. Het aandeel steeg bijna een procent.



Het cijferseizoen in de VS is over zijn hoogtepunt. Vanmiddag waren er cijfers van BioNTech en Tyson Foods en nabeurs komt meme-aandeel AMC Entertainment nog met een kwartaalupdate.



BioNTech zag door de enorme vraag naar zijn coronavaccin met Pfizer de omzet exploderen van 42 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020 naar 5,3 miljard euro afgelopen kwartaal. Daardoor slaagde BioNTech er ook in zwarte cijfers te schrijven en mikt voor heel dit jaar op bijna 16 miljard euro omzet. Het aandeel won ruim 15 procent.



Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet gedraaid dan verwacht, dankzij fors hogere volumes voor rund- en varkensvlees, terwijl ook de winst per aandeel sterk steeg. De aangepaste winst steeg 93 procent tot 2,70 dollar per aandeel en kwam zo ruim boven de gemiddelde verwachting van analisten van 1,61 dollar. Het aandeel steeg bijna 9 procent.



AMC won ruim 2 procent in aanloop naar de cijfers.

