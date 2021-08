Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn de nieuwe handelsweek terughoudend begonnen. De STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent op een slot van 470,68 punten, de Duitse DAX daalde 0,1 procent tot 15.745,41 punten en ook voor de Franse CAC 40 was er een min van 0,1 procent op 6.813,18 punten. De Britse FTSE100 steeg 0,1 procent tot 7.132,30 punten.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees op teleurstellende data uit China. Zo steeg de export in juli minder hard dan een maand eerder. Goldman Sachs verlaagde de groeiverwachting voor de Chinese economie door zorgen over de deltavariant van het coronavirus.

Goldman verlaagde de ramingen van 5,8 naar 2,3 procent groei in het derde kwartaal. Dit zal in het vierde kwartaal wel grotendeels weer worden goedgemaakt, denkt de Amerikaanse bank.

Aslam wees ook op het sterke Amerikaanse banenrapport dat voor het weekend verscheen. "De grote vraag voor handelaren is nu wat de Federal Reserve met deze data gaat doen", aldus Aslam, die erop wees dat beleggers een taper tantrum duidelijk vrezen. De dollar is sinds het banenrapport aangesterkt ten opzichte van de euro. Het muntpaar verhandelde maandag rond het slot op 1,1749.

Op macro-economisch vlak was er aandacht exportcijfers uit Duitsland. In juni was er met een plus van 1,3 procent voor de veertiende maand op rij groei. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING wijst de groei erop dat de problemen in de aanvoerlijnen de Duitse export nog niet hebben getroffen, maar dit kan nog veranderen.

De orderboeken van de Duitse fabrikanten zijn nog rijkelijk gevuld, maar problemen in de toeleveringsketen in cruciale sectoren zoals de auto-industrie, met name een gebrek aan halfgeleiders, kunnen hier nog voor problemen zorgen en daarmee voor verstoringen van de exportcijfers in de komende maanden, aldus Brzeski.

Een vat WTI-olie werd maandag 2,5 procent goedkoper. Het oplaaiende coronavirus kan impact hebben op het economisch herstel en daarmee ook de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse Delivery Hero heeft een belang van ruim 5 procent opgebouwd in Deliveroo. Op de Londense beurs werd Deliveroo 4,5 procent meer waard. Delivery Hero, dat dinsdag de boeken opent, leverde in Frankfurt ruim 3 procent in, terwijl Just Eat Takeaway in Amsterdam meer dan een procent in waarde daalde.

ArcelorMittal steeg een half procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel na de sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van de staalreus.

KBC daalde licht. Jefferies verhoogde het koersdoel na een sterk tweede kwartaal. De analisten rekenen op veel dividend. Daarnaast kreeg ING de nodige fanmail van analisten die na de cijfers van afgelopen vrijdag besloten om hun koersdoelen te verhogen. Het aandeel ING werd 0,3 procent duurder.

Philip Morris heeft zijn bod op Vectura verhoogd naar 1,02 miljard Britse pond. Dat is meer dan wat Carlyle Europe Partners eerder bood. Vectura steeg 5,5 procent.

PostNL werd, net als Bpost vrijdag, niet beloond voor de kwartaalcijfers. Beide aandelen daalden zo'n 3 procent.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend licht lager.