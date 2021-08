Groene start AEX nieuwe handelsweek

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX sloot een half procent hoger op 771,80 punten.

Inmiddels is het cijferseizoen in de VS grotendeels achter de rug en de meeste grote bedrijven op het Damrak zijn ook al de revue gepasseerd.

"Het was een zeer indrukwekkend cijferseizoen. De voorspellingen waren behoorlijk hoog en stevig, maar veel bedrijven slaagden er toch in om aan de verwachtingen te voldoen of zelfs te verslaan", zei Seema Shah, hoofdstrateeg bij Principal Global Investors. "Ondanks alle zorgen over een afzwakkende groei, blijken de fundamenten voor bedrijven sterk te zijn."

De exportgroei in Duitsland in juni wijst erop dat de problemen in de aanvoerlijnen de Duitse export nog niet hebben getroffen, maar dit kan nog veranderen, waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING.

De exportgroei van 1,3 procent in juni was de veertiende maand van groei op rij. De import steeg met 0,6 procent, zodat het handelsoverschot opliep.

De orderboeken van de Duitse fabrikanten zijn nog rijkelijk gevuld, maar problemen in de toeleveringsketen in cruciale sectoren zoals de auto-industrie, met name een gebrek aan halfgeleiders, kunnen hier nog voor problemen zorgen en daarmee voor verstoringen van de exportcijfers in de komende maanden.

De Chinese consumentenprijzen bleken in juli met 1,0 procent iets minder hard gestegen dan in juni. De producentenprijzen stegen met 9,0 procent evenwel harder dan een maand eerder.

De euro/dollar handelde op 1,1749 en een vat olie werd ongeveer 2,5 procent goedkoper rond 66 dollar. De olieprijs kwam onder druk te staan na zorgen over de Chinese groei. Goldman Sachs verlaagde de groeiraming voor China voor dit derde kwartaal stevig, van 5,8 naar 2,3 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX was Prosus de koploper met een koerswinst van 3,7 procent. Degroof Petercam besloot maandag om het koersdoel voor Prosus te verlagen van 117,50 naar 104,00 euro vanwege "het Chinese risico", nu Beijing techbedrijven de duimschroeven aandraait.

ASMI volgde op de voet met een koerswinst van 1,7 procent. ASR won 1,3 procent.

De grootste dalers waren IMCD en Unibail-Rodamco-Westfield met verliezen van 2,0 en 3,6 procent. Berenberg haalde IMCD van de kooplijst, na een sterke koersrally, maar verhoogde wel het koersdoel naar 145,00 euro.

In de Midkap ging Fagron aan de leiding met een koerswinst van 2,9 procent. Alfen steeg 2,4 procent. De kwartaalcijfers van PostNL, vergezeld door een outlookverhoging, werden niet beloond, want het aandeel daalde 3,0 procent. Jefferies wees erop dat de cijfers en de outlookverhoging voor 2021 conform verwachting waren. Alleen de positievere geluiden voor 2024 waren wel een meevaller.

Bij de smallcaps ging ForFarmers aan de leiding met een stijging van 2,5 procent. Van Lanschot Kempen werd 2,0 procent duurder. Pharming was de grootste daler onder de kleinere aandelen met een koersverlies van 2,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond de slotgong op Beursplein 5 overwegend lager, maar de verliezen bleven beperkt.