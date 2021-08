Credit Suisse verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft maandag het koersdoel voor ING verhoogd van 12,00 naar 14,00 euro met behoud van het Outperform advies.



De winst afgelopen kwartaal, zo bleek vrijdag, was hoger dan verwacht dankzij een vrijval van voorzieningen en hogere fee-inkomsten.



ING beloofde 0,48 euro dividend per aandeel uit te betalen op 12 oktober en nog eens 0,45 euro in contanten of in de vorm van een aandeleninkoop in het vierde kwartaal, zo snel als mogelijk. Daarbij wil de bank het kapitaal boven de buffer van 12,5 procent in 2 tot 3 jaar uitkeren, wat op de middellange termijn zou neerkomen op een uitkering van meer dan 100 procent van de winst, aldus Credit Suisse.



Het koersdoel gaat omhoog op basis van de hogere fees, de lagere kredietvoorzieningen en de hogere verwachtingen voor de aandeleninkoop.

