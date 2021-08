Voorzichtige weekstart op Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt maandag met kleine verliezen aan de nieuwe handelsweek te beginnen. Rond lunchtijd noteerden de futures op de Dow Jones en S&P 500 index licht in het rood, terwijl de Nasdaq fractioneel hoger lijkt te gaan openen. De euro/dollar handelde op 1,1753. De stemming op de valutamarkt wordt maandag nog beheerst door het verrassend sterke rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt van afgelopen vrijdag, die de euro flink liet zakken tegenover de dollar, zag marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Er kwamen in juli ruim 940.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar economen vooraf op 865.000 rekenden en de markt mogelijk juist een tegenvallend cijfer verwachtte na een zwaar tegenvallend banenrapport van ADP eerder vorige week. "En dus loopt in elk geval volgens de markt de kans op dat de Fed eerder dan verwacht zal moeten starten met verkrappen", concludeerde Mevissen. Investment manager Nathan Levy wees op de prijzen voor edelmetalen, die met het oog op een hogere rente onder druk staan. "Goud tikte even het laagste niveau sinds maart aan en zilver daalde naar het laagste niveau sinds november. Het vooruitzicht op hogere rentes maakt edelmetalen relatief minder aantrekkelijk." Goud handelde maandagmiddag op 1.742 dollar, een daling van 1,2 procent. De macro-agenda is vanmiddag vrijwel leeg, met uitzondering van vacatures. Woensdag zal de markt vooral letten op de Amerikaanse inflatie. Olie werd bijna 4 procent goedkoper. Er is vrees dat de nieuwe deltavariant van het coronavirus de economische groei zal temperen, en daarmee de vraag naar olie. Bedrijfsnieuws Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft in het tweede kwartaal van 2021 bijna een kwart meer winst geboekt, vooral te danken aan beleggingen in bedrijven in de maakindustrie, zoals spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe. In het tweede kwartaal kocht Berkshire Hathaway voor 6 miljard dollar aan aandelen terug. In het eerste kwartaal lag dit bedrag op 6,6 miljard dollar. Het cijferseizoen in de VS is grotendeels achter de rug. Vandaag krijgen we nog cijfers van BioNTech en Tyson Foods. Slotstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger gesloten. De Dow Jones index won 0,4 procent op 35.208,51 punten en de breder samengestelde S&P 500 index won 0,2 procent op 4.436,52 punten. Techbeurs Nasdaq daalde echter 0,4 procent naar 14.835,76 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

