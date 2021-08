Europese beurzen vlak tot iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur vlak tot iets lager, na een record op vrijdag, terwijl sterk dalende prijzen voor goud en olie beleggers herinneren aan de onzekerheid van het economische herstel.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,01 procent tot 470,04 punten, de Duitse DAX daalde 0,24 procent tot 15.717,50 en voor de Franse CAC 40 was er een min van 0,06 procent op 6.812,80 punten. De Britse FTSE100 daalde 0,3 procent.



De Amerikaanse futures stonden ook onder druk door zorgen over de deltavariant van het coronavirus, dat nu ook in China toeslaat. Goldman Sachs heeft zijn groeiverwachting voor China daarom verlaagd, van 5,8 naar 2,3 procent groei in het derde kwartaal. Dit zal in het vierde kwartaal wel grotendeel weer worden goedgemaakt.

Vrijdag stuwde een sterk arbeidsmarktcijfer uit de VS Wall Street naar records. "De markt richt zich voor dit moment op banen en de richting kan op korte termijn gedicteerd worden door de Amerikaanse inflatie", zei Steen Jakobsen van Saxo Bank. Woensdag staat er een inflatiecijfer over juli op de agenda.

De Duitse export groeide in juni sterker dan de import en liet daardoor het handelsoverschot oplopen. De negatieve impact van een gebrek aan chips voor de auto-industrie is nog niet zichtbaar in de cijfers, maar dat kan de komende maanden anders worden, waarschuwde ING.

De economische agenda voor Europa is maandag verder leeg. Dinsdag volgen onder andere een cijfer over het economisch sentiment in Duitsland van ZEW.

De olieprijs daalde sterk door zorgen over het coronavirus, dat de mondiale vraag naar olie kan inperken. Een september-future West Texas Intermediate daalde 4,5 procent tot 65,20 dollar, terwijl een oktober-future Brent 4,3 procent lager ging op 67,65 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1757, na een forse daling op vrijdag. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1758 op de borden. Analisten voorzien een verder aansterkende dollar.

Bedrijfsnieuws

Het Duitse Delivery Hero heeft een belang van ruim 5 procent opgebouwd in Deliveroo. Op de Londense beurs werd Deliveroo 9 procent meer waard. Delvery Hero leverde in Frankfurt in, net als Just Eat Takeaway in Amsterdam.

ArcelorMittal won 0,5 procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel na de sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van de staalreus.

KBC stond vrijwel vlak, na aanvankelijk verlies. Jefferies verhoogde het koersdoel na een sterk tweede kwartaal. De analisten rekenen op veel dividend. Daarnaast kreeg ING de nodige fanmail van analisten die na de cijfers van afgelopen vrijdag besloten om hun koersdoelen te verhogen. Het aandeel ING werd 0,3 procent duurder.

Philip Morris heeft zijn bod op Vectura verhoogd naar 1,02 miljard pond. Dat is meer dan wat Carlyle Europe Partners eerder bood.

PostNL werd, net als Bpost vrijdag, niet beloond voor de kwartaalcijfers. PostNL daalde 3,2 procent en Bpost 2,6 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,3 procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger. De brede S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.436,54 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 35.209,49 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 14.835,76 punten.