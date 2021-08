Credit Suisse verhoogt taxaties ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft de taxaties voor ArcelorMittal verhoogd na de sterke kwartaalcijfers en de positieve outlook die de staalreus recent afgaf. Dit jaar zal Mittal vermoedelijk een EBITDA realiseren van 18,2 miljard dollar. Dat zal in 2022 11,4 miljard dollar zijn, denkt Credit. "Hoewel de EBITDA van ArcelorMittal in het tweede kwartaal verraste, door 8 procent hoger uit te vallen dan de consensus, was de echte verrassing de outlook", aldus analist Carsten Riek. ArcelorMittal denkt dat de EBITDA in het lopende derde kwartaal nog hoger uitvalt dan in het tweede kwartaal. "We denken dat de markt de piekwinst in 2021 zal negeren en liever focust op de duurzame winstontwikkeling, nu er signalen zijn dat de staalprijzen weer teruglopen […] en de winsten dit ook zullen doen." Credit Suisse heeft een Neutraal advies op ArcelorMittal. Het koersdoel voor de Amerikaanse notering werd verhoogd van 31,00 naar 34,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

