PostNL onderuit op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,3 procent hoger op 770,30 punten. De exportgroei in Duitsland in juni wijst erop dat de problemen in de aanvoerlijnen de Duitse export nog niet hebben getroffen, maar dit kan nog veranderen, waarschuwde econoom Carsten Brzeski van ING. De exportgroei van 1,3 procent in juni was de veertiende maand van groei op rij. De import steeg met 0,6 procent, zodat het handelsoverschot opliep. De orderboeken van de Duitse fabrikanten zijn nog rijkelijk gevuld, maar problemen in de toeleveringsketen in cruciale sectoren zoals de auto-industrie, met name een gebrek aan halfgeleiders, kunnen hier nog voor problemen zorgen en daarmee voor verstoringen van de exportcijfers in de komende maanden. De Chinese consumentenprijzen bleken in juli met 1,0 procent iets minder hard gestegen dan in juni. De producentenprijzen stegen met 9,0 procent evenwel harder dan een maand eerder. "De Amerikaanse Senaat vergaderde afgelopen weekend over een infrastructuurplan van 550 miljard dollar van president Biden, één van zijn belangrijkste economische agendapunten. Een paar procedurele hordes om de wet ingevoerd te krijgen werden genomen, met mogelijk een stemming vandaag", aldus investment manager Nathan Levy van ING. Econoom Jim Reid van Deutsche Bank meent dat het deze week vooral zal gaan over de Amerikaanse inflatie, die op woensdag bekend wordt gemaakt, na het sterke banenrapport van afgelopen vrijdag. Vanmiddag volgen de Amerikaanse vacatures ook nog, maar daarna is de macro-agenda ook leeg. Levy wees op de prijzen voor edelmetalen, die met het oog op een hogere rente onder druk staan. " Goud tikte even het laagste niveau sinds maart aan en zilver daalde naar het laagste niveau sinds november. Het vooruitzicht op hogere rentes maakt edelmetalen relatief minder aantrekkelijk." De euro/dollar handelde op 1,1754. Olie werd 4 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX was Prosus de koploper met een koerswinst van 1,9 procent, ondanks een koersdoelverlaging door Degroof Petercam. Vanwege het "Chinese risico" verlaagde Degroof het koersdoel voor Prosus van 117,50 naar 104,00 euro, ASMI en Besi gingen 1,7 en 1,4 procent hoger. Unibail-Rodamco-Westfield en IMCD daalden daarentegen 2,2 en 3,4 procent. Berenberg haalde IMCD van de kooplijst en zei dat het tijd is om winst te nemen. Wel ging het koersdoel omhoog naar 145,00 euro. In de Midkap ging TKH en OCI aan de leiding met koerswinsten van 1,2 procent. De kwartaalcijfers van PostNL, vergezeld door een outlookverhoging, werden bestraft met een koersverlies van 3,4 procent. Jefferies wees erop dat de cijfers en de outlookverhoging voor 2021 conform verwachting waren. Alleen de positievere geluiden voor 202 waren wel een meevaller. Galapagos daalde 3,6 procent. Deutsche Bank haalde Galapagos van de kooplijst en halveerde het koersdoel ruimschoots van 110,00 naar 50,00 euro. "De nabije toekomst ziet er niet rooskleurig uit", waarschuwde de bank, zeker nu het management bereid zou zijn om de pijplijn op te vullen met overnames en er onduidelijkheid is over de toekomstige onderzoeksresultaten. Bij de kleinere aandelen ging ForFarmers 1,8 procent hoger en won Ordina 1,6 procent. Pharming en Brunel verloren 1,3 en 1,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

