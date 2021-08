Beursblik: Duitse export voelt chiptekort nog niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De exportgroei in Duitsland in juni wijst erop dat de problemen in de aanvoerlijnen de Duitse export nog niet hebben getroffen, maar dit kan nog veranderen. Dat stelde ING maandag in een rapport. De industriële productie in Duitsland viel tegen in het tweede kwartaal, maar de export joeg de groei duidelijk aan. Dit kan nog wel veranderen, volgens econoom Carsten Brzeski. De orderboeken van de Duitse fabrikanten zijn nog rijkelijk gevuld, maar problemen in de toeleveringsketen in cruciale sectoren zoals de auto-industrie, met name een gebrek aan halfgeleiders, kunnen hier nog voor problemen zorgen en daarmee voor verstoringen van de exportcijfers in de komende maanden. De exportgroei van 1,3 procent in juni was de veertiende maand van groei op rij. De import steeg met 0,6 procent, zodat het handelsoverschot opliep. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

