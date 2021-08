Rode start Damrak in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag vermoedelijk met verlies van start. Een klein uur voor de openingsgong noteerde de future op de AEX 0,2 procent lager. Wall Street sloot vrijdagavond overwegend hoger, hoewel de Nasdaq niet meedeelde in de feestvreugde. De seinen in Azië staan vanochtend op groen. De Japanse beurs houdt de deuren vandaag gesloten. Het overschot op de Duitse handelsbalans is in juni toegenomen tot 13,6 miljard euro, nadat de export iets sterker steeg dan de import. Ten opzichte van mei steeg de export met 1,3 procent tot 118,7 miljard euro en de import met 0,6 procent tot 102,4 miljard euro. Vergeleken met juni 2020 waren de toenames respectievelijk 23,6 en 27,0 procent. Vergeleken met februari 2020, de laatste maand voordat er handelsbeperkingen werden ingesteld vanwege de coronaviruspandemie, ligt de export nu 1,1 procent hoger en de import 10 procent hoger.? De Chinese inflatie bleek in juli iets afgenomen, maar de producentenprijzen steun met 9,0 procent nog iets harder dan in juni. Het cijferseizoen is inmiddels over zijn hoogtepunt. Woensdag wordt komende week de drukste dag op het Damrak qua cijferpublicaties, wanneer Aedifica, ABN AMRO, Ahold Delhaize, Avantium en CTP de boeken openen. De euro/dollar handelde op 1,1761 en olie werd 2 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws PostNL leverde over het tweede kwartaal resultaten af die min of meer in lijn waren met de analistenverwachtingen. PostNL besloot de outlook voor 2021 te verhogen, net als de verwachtingen voor 2024. Het postbedrijf keert een interimdividend uit van 0,10 euro per aandeel. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ING naar 14,00 euro en herhaalde het koopadvies. De koopaanbeveling voor IMCD werd door Berenberg ingetrokken, omdat het tijd is om winst te nemen, maar het koersdoel werd nog wel verhoogd naar 145,00 euro. Berenberg verhoogde ook het koersdoel voor Wolters Kluwer, van 71,00 naar 92,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Deutsche Bank halveerde het koersdoel voor Galapagos ruim naar 50,00 euro. Het advies werd verlaagd van Kopen naar Houden. Slotstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend hoger gesloten. De Dow Jones index won 0,4 procent op 35.208,51 punten en de breder samengestelde S&P 500 index won 0,2 procent op 4.436,52 punten. Techbeurs Nasdaq daalde echter 0,4 procent naar 14.835,76 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.