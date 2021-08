Duitse handelsoverschot iets gestegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het overschot op de Duitse handelsbalans is in juni toegenomen, nadat de export iets sterker steeg dan de import. Dit bleek maandag uit cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. Het handelsoverschot bedroeg in juni 13,6 miljard euro, na aanpassing voor kalender- en seizoenseffecten. In mei was dit 12,8 miljard. Er was vooraf een surplus van 13,0 miljard euro voorspeld. Ten opzichte van mei steeg de export met 1,3 procent tot 118,7 miljard euro en de import met 0,6 procent tot 102,4 miljard euro, aangepast voor seizoens- en kalendereffecten. Vergeleken met juni 2020 waren de toenames respectievelijk 23,6 en 27,0 procent. Vergeleken met februari 2020, de laatste maand voordat er handelsbeperkingen werden ingesteld vanwege de coronaviruspandemie, ligt de export nu 1,1 procent hoger en de import 10 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

