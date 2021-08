Deutsche Bank haalt Galapagos van kooplijst en halveert koersdoel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het advies voor Galapagos verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel fors werd teruggebracht van 110,00 naar 50,00 euro. Dit bleek maandag uit een rapport van de Duitse bank. Analist Emmanuel Papadakis zette in april een koopadvies op Galapagos, op basis van de comfortabele kaspositie van het biotechbedrijf, die toen, en nu nog altijd, iets boven de huidige marktkapitalisatie lag, plus de kansen voor twee behandelingen in de pijplijn na de tegenslagen die Galapagos de afgelopen paar jaar te verwerken kreeg. Inmiddels meent Papadakis dat er een totaal gebrek aan duidelijkheid is over de volgende publicaties van nieuwe onderzoeksresultaten. "De nabije toekomst ziet er niet rooskleurig uit", waarschuwde Papadakis, zeker nu het management bereid zou zijn om de pijplijn op te vullen met overnames. Het aandeel Galapagos sloot vrijdag op 51,45 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

