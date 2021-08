Berenberg verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 12,50 naar 14,00 euro, met behoud van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de zakenbank. Nu toezichthouders banken weer groen licht geven om betekenisvolle hoeveelheden kapitaal uit te keren aan aandeelhouders, rekenen beleggers op hoge rendementen in de sector. Maar niet alle banken zijn gelijk en ING is zeer terughoudend geweest in zijn kapitaalplanning, volgens de analisten van Berenberg. Volgens hen is de kernkapitaalratio bij ING van 15,4 procent, onder toekomstige Basel IV-regels, maar liefst 390 basispunten beter dan die van de Franse sectorgenoot BNP Paribas. ING wil 300 basispunten overtollige cash terug laten vloeien naar de aandeelhouder en dat betekent dat deze in de komende drie jaar een jaarlijks rendement van 14 procent tegemoet kan zien. De 300 basispunten staan voor 9,2 miljard euro, of 21 procent van de huidige beurswaarde van ING. Met een dergelijk "zeer overtuigend" vooruitzicht voor dividenden en aandeleninkopen, denkt Berenberg dat de koers omhoog kan, van de huidige 80 procent van de boekwaarde en daarom gaat het koersdoel naar 14,00 euro. Zonder aandeleninkopen zou het koersdoel 13,00 euro zijn. Het aandeel sloot vrijdag op 11,54 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

